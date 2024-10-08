Останки 15 красноармейцев перезахоронили в Лиозненском районе

Их имена неизвестны, но подвиг не забыт. В Лиозненском районе перезахоронили останки 15 красноармейцев. Церемония прошла вблизи деревни Вишни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почтить память павших за Родину собрались представители областной и районной власти, общественных объединений, предприятий, местные жители и, конечно, поисковики. Останки бойцов обнаружили на территории Бабиновичского сельсовета. Сегодня эти 15 солдат, погибших под Лиозно, наконец возвратились из боя.

Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного Совета депутатов: Тысячи людей не захоронены, которых надо искать. И, безусловно, мы не должны самоуспокаиваться, пока не будет похоронен последний солдат Великой Отечественной войны, пока не будут установлены факты геноцида мирного населения со стороны фашистских оккупантов на нашей территории.

Рядом с останками красноармейцев было обнаружено немало посторонних предметов. Это значительно осложняло работы. На помощь тех же металлоискателей рассчитывать не пришлось. Останки всех солдат нашли поодиночке, в воронках. Установить имена не удалось. У павших в тот год не было при себе медальонов с личной информацией, а только книжки красноармейцев. Но их уничтожило время.

Анатолий Бурдо, председатель Витебского молодежного общественного объединения «Военно-патриотический клуб «Поиск»: Бои были очень тяжелые в течение семи дней, с 22 по 28 февраля. Были большие потери, около тысячи человек, наших бойцов, легли на этом месте.

Николай Бабенок, представитель Витебского молодежного общественного объединения «Военно-патриотический клуб «Поиск»:

Стараемся каждый комочек земли, чтобы какую-то зацепку найти, чтобы можно было в фамилии учесть это. Даже, бывает, на ложке, на котелке, медалька – что-нибудь такое, зацепиться. Но очень редко это получается, и мы всегда об этом очень сожалеем.

Церемония перезахоронения прошла накануне 81-й годовщины освобождения Лиозно от немецко-фашистских захватчиков. Эту дату будут отмечать 10 октября. За прошлый год в районе земле предали останки более 1,5 тысячи солдат, за нынешний – уже около 300. Работа по поиску незахороненных героев продолжается.