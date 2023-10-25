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Команда СТВ активно готовится к чемпионату по колке дров

25 октября 2023 17:03
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Новости Беларуси. «Колка дров по-президентски» и игра в городки поленьями. Совсем скоро пройдет чемпионат по колке дров. Уже второй по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Команда СТВ активно готовится к чемпионату по колке дров-1

По традиции в нелегкой борьбе снова сойдутся белорусские журналисты. В соревнованиях поборются более 30 команд. Работники нашего телеканала активно готовятся к борьбе. Для команды участие в чемпионате не в новинку. В прошлом году удачная проба топора. В этом сезоне планируют буквально «вырубить»‎ победу у конкурентов.

Команда СТВ активно готовится к чемпионату по колке дров-4

Зрителей праздника ждет большое число сюрпризов и интересных конкурсов. На мероприятии выступят известные артисты белорусской эстрады. Кроме того, будут работать фуд-корты и точки по продаже сувениров.

# Спортивные соревнования # общество # Фотофакт

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