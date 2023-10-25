Команда СТВ активно готовится к чемпионату по колке дров

Новости Беларуси. «Колка дров по-президентски» и игра в городки поленьями. Совсем скоро пройдет чемпионат по колке дров. Уже второй по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции в нелегкой борьбе снова сойдутся белорусские журналисты. В соревнованиях поборются более 30 команд. Работники нашего телеканала активно готовятся к борьбе. Для команды участие в чемпионате не в новинку. В прошлом году удачная проба топора. В этом сезоне планируют буквально «вырубить»‎ победу у конкурентов.