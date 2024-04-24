Как будем жить дальше? Белорусы ждут позитивных изменений по итогам ВНС
24-25 апреля – важные исторические дни для Беларуси. Наше общество живет большими позитивными ожиданиями от предстоящего форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси стартует VII Всебелорусское народное собрание.
Белорусы ждут принятия важнейших для страны решений, выработки стратегических направлений развития. В современной истории Всебелорусское народное собрание созывалось в ответственные и переломные моменты. И сейчас, когда архитектура международной безопасности разрушена, когда в мире все чаще разговаривают на языке силы, в обществе есть запрос на понимание, как будем жить дальше, как развиваться.
Первый вопрос и самый главный, чтобы обсудили о мире и безопасности нашей любимой родной Беларуси.
Хотелось бы, чтобы в Республике Беларусь создавались молодежные площадки, молодежные открытые пространства, где они могут себя реализовать, проявить.
Дальнейшее экономическое развитие нашей страны, развитие наших предприятий, рост рабочих мест на них. Кроме этого, очень бы хотелось, чтобы делегаты Всебелорусского народного собрания обратили внимание и на социальную составляющую.
Думаю, что будет определена стратегия развития нашего государства, по крайней мере, на ближайший год, как это говорил глава государства. И, безусловно, экономическая составляющая, развитие промышленности.