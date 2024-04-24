Как будем жить дальше? Белорусы ждут позитивных изменений по итогам ВНС

24-25 апреля – важные исторические дни для Беларуси. Наше общество живет большими позитивными ожиданиями от предстоящего форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси стартует VII Всебелорусское народное собрание.

Белорусы ждут принятия важнейших для страны решений, выработки стратегических направлений развития. В современной истории Всебелорусское народное собрание созывалось в ответственные и переломные моменты. И сейчас, когда архитектура международной безопасности разрушена, когда в мире все чаще разговаривают на языке силы, в обществе есть запрос на понимание, как будем жить дальше, как развиваться.