Белорусский союз женщин выбрал представителей в состав Президиума ВНС

Своих представителей в состав Президиума назвал и Белорусский союз женщин. Крупнейшая общественная организация страны выдвинула две кандидатуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокое доверие оказано Ольге Шпилевской. Она возглавляет объединение, которое защищает близкие всем белорусам традиционные ценности, отстаивает интересы материнства и детства. Второй кандидат от БСЖ – Надежда Ермакова, которая много лет проработала в экономической сфере, занимала руководящие посты на стратегически значимых объектах страны, а сегодня руководит советом старейшин при организации. Обе претендентки имеют огромный опыт управленческой и общественной деятельности.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин: Основная цель у Всебелорусского народного собрания – сохранить баланс, мир, покой, стабильность на территории нашего государства. Сделать все возможное, чтобы, несмотря на все ветра, нюансы, все какие-то возможные политические внутренние, внешние передряги, у нас сохранялись мир, спокойствие, стабильность.

Надежда Ермакова, председатель совета старейшин Белорусского союза женщин:

Всебелорусское народное собрание – самый главный орган народовластия. Где-то просто сделать какую-то ошибку и что-то сделать не так будет неправильно. Мы практически все 30 лет к этому шли.

Кандидаты в Президиум ВНС выдвинуты от Минска и Минской области, Верховного суда. А накануне своих претендентов назвали в правительстве, Совете Республики и Палате представителей.