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На заседании ВНС 24 апреля изберут руководящие органы. Какие фамилии уже известны?

24 апреля 2024 05:36
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Новости Беларуси. Для обеспечения деятельности Всебелорусского народного собрания на заседании 24 апреля изберут руководящие органы: председателя, его заместителя, а также членов Президиума. Их кандидатуры в основном уже известны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заседании ВНС 24 апреля изберут руководящие органы. Какие фамилии уже известны?-1

От Минской области это директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Сергей Поляков. От столицы – ректор БГУИР Вадим Богуш. От Гродненской области – ее руководитель Владимир Караник. Кандидатами в Президиум ВНС также стали: заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар, генеральный директор предприятия «Витебскоблгаз» Александр Бранцевич, директор Гомельского химического завода Дмитрий Черняков, председатель Республиканского Совета судей Ирина Тылец. Представительницы Белорусского союза женщин – Надежда Ермакова и Ольга Шпилевская.  С кандидатурами, которые предложат на утверждение делегатам, также определились в правительстве, Палате представителей и Совете Республики.

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# Всебелорусское народное собрание # общество

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