«Время выбрало нас». Стартует VII Всебелорусское народное собрание. Откроет его речь Президента

Новости Беларуси. «Время выбрало нас» – под таким слоганом в Минске стартует VII Всебелорусское народное собрание. Важнейшее общественно-политическое событие объединит почти 1,2 тысячи делегатов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С недавнего времени этот политический институт получил конституционный статус и наделен серьезными полномочиями.

ВНС определяет векторы развития государства, утверждает программы социально-экономического развития, Военную доктрину и Концепцию национальной безопасности. Высший орган народовластия – это гарант незыблемости конституционного строя, преемственности поколений и гражданского согласия. Это своего рода стабилизатор общества. И в этом главная роль ВНС.