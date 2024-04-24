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«Время выбрало нас». Стартует VII Всебелорусское народное собрание. Откроет его речь Президента

24 апреля 2024 05:21
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Новости Беларуси. «Время выбрало нас» – под таким слоганом в Минске стартует VII Всебелорусское народное собрание. Важнейшее общественно-политическое событие объединит почти 1,2 тысячи делегатов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С недавнего времени этот политический институт получил конституционный статус и наделен серьезными полномочиями.

ВНС определяет векторы развития государства, утверждает программы социально-экономического развития, Военную доктрину и Концепцию национальной безопасности. Высший орган народовластия – это гарант незыблемости конституционного строя, преемственности поколений и гражданского согласия. Это своего рода стабилизатор общества. И в этом главная роль ВНС.

«Время выбрало нас». Стартует VII Всебелорусское народное собрание. Откроет его речь Президента-1

По регламенту, откроет собрание речь Президента. Как сообщалось ранее, сегодня, 24 апреля, Александр Лукашенко представит доклад о ситуации в стране и мире. Для подготовки заседания ВНС работал Республиканский оргкомитет, который возглавил премьер-министр. Состоялось несколько совещаний у главы государства. Созданы безопасные и спокойные условия для проведения масштабного форума: МВД приняло дополнительные меры для охраны общественного порядка.

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# Всебелорусское народное собрание # общество

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