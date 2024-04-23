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Владимир Караник войдёт в состав Президиума ВНС от Гродненской области

23 апреля 2024 10:59
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В регионах Беларуси идет выдвижение кандидатов в состав Президиума ВНС. На плечи этих людей ляжет колоссальная ответственность: именно им предстоит оперативно принимать важнейшие для страны решения. С учетом широты полномочий в состав органа должны войти исключительно профессионалы. Предельная численность Президиума – 15 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Караник войдёт в состав Президиума ВНС от Гродненской области-1

23 апреля со своим претендентом определились в Гродненской области. На заседании Президиума областного Совета депутатов единогласно поддержали кандидатуру председателя облисполкома Владимира Караника.

Владимир Караник войдёт в состав Президиума ВНС от Гродненской области-4

Елена Ганевич, председатель Вороновского районного Совета депутатов:
Человек, который знает все чаяния жителей Гродненского региона. Он четко определяет драйверы роста в социально-экономическом развитии, мы всегда чувствуем поддержку Владимира Степановича в развитии сельских территорий.

Владимир Караник войдёт в состав Президиума ВНС от Гродненской области-7

Игорь Ляшенко, генеральный директор ОАО «Гродно Азот»:
Зная работу Владимира Степановича в правительстве и зная его уже как губернатора, я знаю, что самое главное для меня, что человек профессионально разбирается во внешнеполитических вопросах.

22 апреля своих кандидатов выдвинули также в правительстве, Совете Республики и Палате представителей.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Владимир Караник

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