Владимир Караник войдёт в состав Президиума ВНС от Гродненской области

В регионах Беларуси идет выдвижение кандидатов в состав Президиума ВНС. На плечи этих людей ляжет колоссальная ответственность: именно им предстоит оперативно принимать важнейшие для страны решения. С учетом широты полномочий в состав органа должны войти исключительно профессионалы. Предельная численность Президиума – 15 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 апреля со своим претендентом определились в Гродненской области. На заседании Президиума областного Совета депутатов единогласно поддержали кандидатуру председателя облисполкома Владимира Караника.

Елена Ганевич, председатель Вороновского районного Совета депутатов: Человек, который знает все чаяния жителей Гродненского региона. Он четко определяет драйверы роста в социально-экономическом развитии, мы всегда чувствуем поддержку Владимира Степановича в развитии сельских территорий.

Игорь Ляшенко, генеральный директор ОАО «Гродно Азот»:

Зная работу Владимира Степановича в правительстве и зная его уже как губернатора, я знаю, что самое главное для меня, что человек профессионально разбирается во внешнеполитических вопросах.

22 апреля своих кандидатов выдвинули также в правительстве, Совете Республики и Палате представителей.