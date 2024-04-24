Делегаты ВНС от всех регионов уже направляются во Дворец Республики

Этим утром, 24 апреля, в столицу из областных центров направились делегаты VII Всебелорусского народного собрания. Представители всех регионов уже в пути во Дворец Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Гродно на ВНС делегация выехала ровно в 5 часов. Всего от региона 106 человек. Они представляют свою малую родину, но готовы говорить о будущем всей страны.

Валерий Павлюкевич, директор РСУП «Олекшицы»: Сегодня очень волнительный день. Я уже не первый раз еду на Всебелорусское народное собрание, был на шестом. Но седьмое имеет конституционный статус, то есть это уже народное вече, которое будет принимать глобальные вопросы для нашего государства. Поэтому вопрос очень ответственный.

Александр Сегодник, председатель комиссии по работе с молодежью и патриотическому воспитанию населения Гродненского областного совета ветеранов:

Естественно, потом все вместе активно и реализовывать. Реализовывать ради мира, созидания, спокойствия, уверенного будущего для себя и своих детей.

Белорусы ждут позитивных изменений по итогам ВНС.

Сотрудники столичной ГАИ обеспечат безопасность передвижения делегатов Всебелорусского народного собрания. Они также будут контролировать дорожную обстановку в Минске. На время проведения первого заседания VII Всебелорусского народного собрания в ГУВД Мингорисполкома развернут оперативно-ситуационный штаб. В его составе представители всех заинтересованных служб, в том числе спасатели и медики.

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