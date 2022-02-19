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Проект СТВ «Большой город» теперь будет выходить в формате ток-шоу. Когда смотреть?

19 февраля 2022 12:42
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Новости Беларуси. Премьера на СТВ. Давно известный и полюбившийся телезрителям проект «Большой город» выходит за рамки привычной студии. Теперь новости столицы будем обсуждать в формате ток-шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Точка отсчета завтра, 20 февраля, в 10:30. Не пропустите!  

Референдум – одна из главных тем, которую обсудят гости студии.  

Проект СТВ «Большой город» теперь будет выходить в формате ток-шоу. Когда смотреть?-1

Вся столица в рамках одной студии. Еще больше гостей, фактов, мнений и квадратных метров.  

Проект СТВ «Большой город» теперь будет выходить в формате ток-шоу. Когда смотреть?-4

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:  
Видно сразу, что людям небезразлично будущее, их будущее, будущее страны.  

Почему важно принять участие в референдуме и кто пойдет голосовать?  

Проект СТВ «Большой город» теперь будет выходить в формате ток-шоу. Когда смотреть?-7

Конечно же, я обязательно пойду и со своей семьей проголосую.  

Проект СТВ «Большой город» теперь будет выходить в формате ток-шоу. Когда смотреть?-10

На референдум, конечно, собираюсь идти.  

Проект СТВ «Большой город» теперь будет выходить в формате ток-шоу. Когда смотреть?-13

Я считаю, что референдум вообще для белорусов – это достаточно значимый день.  

# Референдум # общество # Илона Волынец # Кристина Сущеня # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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