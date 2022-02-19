Проект СТВ «Большой город» теперь будет выходить в формате ток-шоу. Когда смотреть?

Новости Беларуси. Премьера на СТВ. Давно известный и полюбившийся телезрителям проект «Большой город» выходит за рамки привычной студии. Теперь новости столицы будем обсуждать в формате ток-шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Точка отсчета завтра, 20 февраля, в 10:30. Не пропустите! Референдум – одна из главных тем, которую обсудят гости студии.

Вся столица в рамках одной студии. Еще больше гостей, фактов, мнений и квадратных метров.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Видно сразу, что людям небезразлично будущее, их будущее, будущее страны. Почему важно принять участие в референдуме и кто пойдет голосовать?

Конечно же, я обязательно пойду и со своей семьей проголосую.

На референдум, конечно, собираюсь идти.