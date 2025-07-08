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В ГПК напомнили о правилах безвизового въезда для участников и гостей «Славянского базара»

08 июля 2025 07:02
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Беларусь встречает зарубежных участников и гостей «Славянского базара». Основные мероприятия Международного фестиваля искусств в Витебске начинаются уже 8 июля. О правилах безвизового въезда напомнили в Госпогранкомитете, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ГПК напомнили о правилах безвизового въезда для участников и гостей «Славянского базара»-2

С 4 по 20 июля представители 71 страны могут приехать к нам через любой международный пункт пропуска. Для использования безвиза участникам фестиваля потребуется приглашение Центра культуры «Витебск» или Министерства культуры, а гостям – оригинальный или электронный билет в Летний амфитеатр либо концертный зал «Витебск».

При этом по одному билету допускается однократный въезд в Беларусь одного иностранного гражданина не позднее даты проведения указанного в нем мероприятия. Кроме того, иностранцы и лица без гражданства не будут оплачивать государственную пошлину за регистрацию временного пребывания в Беларуси. В 2025 году основные мероприятия «Славянского базара» продолжатся по 14 июля.

# Госпогранкомитет # Славянский базар в Витебске

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