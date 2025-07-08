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Возбуждено уголовное дело по факту пожара в Пуховичском районе, в котором погибли внучка и бабушка

08 июля 2025 06:56
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Уголовное дело возбуждено по факту пожара в Пуховичском районе. Подробности сообщили в управлении Следственного комитета по Минской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в результате возгорания одного из домов в деревне Культура вечером в субботу погибли бабушка и внучка.

Возбуждено уголовное дело по факту пожара в Пуховичском районе, в котором погибли внучка и бабушка-2

Мария Никитина, официальный представитель УСК по Минской области:
На месте происшествия работала следственная оперативная группа с привлечением сотрудников МЧС. Следователи установили, что пожар возник в результате поджога. Пуховичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 218. Это уничтожение либо повреждение имущества, совершенное общеопасным способом, повлекшее по неосторожности смерть человека Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Возбуждено уголовное дело по факту пожара в Пуховичском районе, в котором погибли внучка и бабушка-4

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к поджогу.

# ЧП # Пожар

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