Возбуждено уголовное дело по факту пожара в Пуховичском районе, в котором погибли внучка и бабушка
Уголовное дело возбуждено по факту пожара в Пуховичском районе. Подробности сообщили в управлении Следственного комитета по Минской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, в результате возгорания одного из домов в деревне Культура вечером в субботу погибли бабушка и внучка.
Мария Никитина, официальный представитель УСК по Минской области:
На месте происшествия работала следственная оперативная группа с привлечением сотрудников МЧС. Следователи установили, что пожар возник в результате поджога. Пуховичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 218. Это уничтожение либо повреждение имущества, совершенное общеопасным способом, повлекшее по неосторожности смерть человека Уголовного кодекса Республики Беларусь.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также лиц, причастных к поджогу.