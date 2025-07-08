Возбуждено уголовное дело по факту пожара в Пуховичском районе, в котором погибли внучка и бабушка

Уголовное дело возбуждено по факту пожара в Пуховичском районе. Подробности сообщили в управлении Следственного комитета по Минской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в результате возгорания одного из домов в деревне Культура вечером в субботу погибли бабушка и внучка.