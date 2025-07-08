В Кении 11 человек погибли во время массовых протестов. Полиция открыла огонь, есть раненые, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Кении 11 человек погибли во время массовых протестов. Полиция открыла огонь, есть раненые, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Общее количество задержанных превысило 550. Сообщается о поврежденных транспортных средствах и блокадах на подъезде к Найроби. На проезжих частях устраивали баррикады, жгли покрышки и преграждали путь автомобилистам. Участники акций недовольны, по их словам, экономической ситуацией в стране и жестокостью полиции.