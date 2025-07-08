«Нас объединяла единая миссия». Участница проекта «Поезд Памяти» поделилась впечатлениями

Александр Стасевич, ведущий: Сколько всего дней длилось путешествие, какие были города и почему именно эти города вы посетили?

Уникальный патриотический культурно-образовательный проект «Поезд Памяти» завершил свою работу. В 2025 году 47 ребят и педагогов от нашей страны стали его участниками. Своими впечатлениями от путешествия уже готовы поделиться наши гости.

Виктор Филипенко, заместитель директора Национального центра художественного творчества детей и молодежи Министерства образования Республики Беларусь:

Стартовал проект 21 июня в прекрасном городе Бресте. Неслучайно. Это добрая традиция. Ведь мы прекрасно знаем, что началась Великая Отечественная война. Мы помним выдающийся доблестный подвиг защитников Брестской крепости. Поэтому из года в год, уже четвертый год подряд, стартует проект «Поезд Памяти» именно в Бресте.

Хочется отметить, что в рамках проведения стартовых мероприятий была организована встреча наших ребят, участников проекта, с Натальей Ивановной Кочановой. Ведь именно по инициативе Натальи Ивановны и Валентины Ивановны Матвиенко проект существует. Уже в четвертый раз мы отправились по увлекательным маршрутам.

После Бреста, конечно, мы посетили места боевой славы всех регионов нашей прекрасной Республики Беларусь. Мы отправились в Гродно, после чего нас ожидала встреча в столичном регионе – город Минск. И, конечно же, в год 80-летия Великой Победы мы не могли не посетить мемориальный комплекс «Хатынь», где ребята познакомились с историей этого места. После мы отправились в город Гомель и Жлобин. После этого нас ожидала интересная программа в Могилеве. Завершали республиканскую программу мы в Витебске. И, конечно же, истоки нашей государственности начинались в Полоцке. Это была последняя точка нашего маршрута на территории Республики Беларусь. Дальше была Российская Федерация.

Елизавета Ксендзова, учащаяся СШ № 199 г. Минска имени Пимена Панченко:

Чтобы получить заветный билет, чтобы стать пассажиром легендарного «Поезда Памяти», мне пришлось пройти очень сложный отбор. Я участвовала в республиканском конкурсе «Я патриот своей страны», прошла несколько конкурсных испытаний. Я подготовила свое портфолио, в котором рассказала о своих достижениях, написала мотивационное письмо, почему именно я хочу стать участником «Поезда Памяти». И, конечно, наверное, самым сложным для меня стала подготовка визитной карточки, которую мы представляли на сцене.