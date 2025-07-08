В испанской Каталонии вспыхнули лесные пожары – выгорело больше 150 гектаров

В испанской Каталонии вспыхнули лесные пожары. В горах региона выгорело больше 150 гектаров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихии способствует сильный ветер. Сухая растительность выгорает мгновенно. Это осложняет работу пожарных. К тушению привлечены 75 бригад и специальная техника. Огненная стена занимает почти сорок километров. Погибли по меньшей мере два человека. Несколько населенных пунктов эвакуировали полностью. Это более 14 тысяч жителей. Пока спасатели не могут взять возгорание под контроль.