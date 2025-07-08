Фермеры собрались возле границы из-за введении Польшей контроля на границе с Германией

Фермеры собрались возле польско-немецкой границы недалеко от Щецина. Напомним, накануне Варшава ввела временный пограничный контроль с Германией и Литвой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граждане, которые боятся наплыва мигрантов и видят, что происходит во Франции или Швеции, решили защитить свои семьи. Протестующие опасаются, что в случае неконтролируемого притока мигрантов – а соглашение должно быть подписано в следующем году – они окажутся обязаны принимать беженцев или платить им значительные суммы.

Я выступаю за то, чтобы закрыть границу, опечатать ее и запретить кому-либо пересекать границу с Германией, запретить полиции доставлять иностранцев в пограничную службу и отправлять в страну для проверки, а затем оставлять этих людей на произвол судьбы.

Полиция проверяет транспортные средства на границе, а протестующие замечены за рулем тракторов. Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мера является временной и направлена на пресечение нелегальной миграции и торговли людьми. Это произошло через несколько недель после того, как Германия ввела аналогичные меры.