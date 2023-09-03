Польша «без штанов» – почему соседи остались с голым задом из-за Украины? Рассказал Андрей Богодель

Мы все видим, фиксируем и более того – все понимаем. Но на заседании Совбеза, которое прошло в четверг, 31 августа, Александр Лукашенко заявил о готовности Беларуси, несмотря ни на что, к восстановлению добрых отношений со своими соседями, которых, как известно, не выбирают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наверное, наши соседи считают, что у нас плохо с памятью и мы забываем тот перечень претензий, которые они нам вменяют, чтобы то границу закрыть, то новые подразделения стянуть к рубежам, то провокации устроить. Поэтому с завидным постоянством придумывают новые. Пока боятся «Вагнера».

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Это может быть связано не только с тем, что та же самая Парламентская ассамблея Совета Европы и некоторые страны признали ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Они сегодня могут делать все что угодно и признавать кого угодно. Давно уже все правила и законы попрали, просто живя по понятиям. Они, конечно, этого опасаются и боятся. Посмотрите, что собой сегодня представляет та же самая Прибалтика и Польша. Они находятся сегодня в авангарде русофобии. И поляки, которые сегодня, по сути, отдав все свое вооружение в Украину, стоят «без штанов»! И поэтому они отказываются от этих договоров по обычным системам вооружения, чтобы не показать, каким образом идет перемещение у них этих систем вооружения, которые они передают в Украину и в то же время пытаются построить свою армию в долг. Причем «без штанов» придется стоять не только этому поколению, но и следующему. А последующему придется снять все остальное, покупая эти вооружения у Америки, Кореи. Если американцам вернуть-то придется, то корейцам бы я побоялся – в состоянии будет ли Польша оплатить в нынешних условиях?

Ну разве войско польское признается в таком положении дел? Куда приятнее транслировать героическую готовность противостоять захвату целого коридора, например. Речь о Сувалкском. Шутки о желании бойцов частной военной компании сходить туда на экскурсию беспокойные соседи восприняли всерьез.