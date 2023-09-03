Аналитик БИСИ: «Украина действует через свои ячейки агентов». Как ведётся гибридная война?
Мы все видим, фиксируем и более того – все понимаем. Но на заседании Совбеза, которое прошло в четверг, 31 августа, Александр Лукашенко заявил о готовности Беларуси, несмотря ни на что, к восстановлению добрых отношений со своими соседями, которых, как известно, не выбирают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Кстати, еще одна ремарка и новое для широких масс действующее лицо-государство. Южная Корея. Осенью поляки проведут с представителями этой страны учение.
Андрей Чернобай, военный аналитик БИСИ:
Цель – апробация в условиях данного театра военных действий, то есть в наших условиях и географических, и климатических той военной техники новейшей, которую Польша приобрела в Южной Корее. Это и авиация, и бронетанковая техника. Это артиллерийские системы, реактивная система залпового огня. То есть, во-первых, это будет обкатка этой техники в наших условиях. Во-вторых, это будет такая рекламная акция, потому что Польша собирается данную технику производить и сама у себя. Соответственно, пытается где-то передавать потом в Европе. Еще один момент важный. Американцы сейчас создают базы хранения вооружения, техники. То есть в Польше такая база недавно была открыта, на бригаду пока, но дальше будет больше. То есть техника уже будет храниться постоянно здесь. Это облегчает задачу. То есть, им не надо перевозить уже будет танки, самоходные установки.
Ничего нового в такой реакции, впрочем, как и нет ничего сверхъестественного в том, что Александр Лукашенко не идет на эскалацию конфликта. Но видимо, образ Зеленского настолько застит глаза соседям, что они не верят, что кто-то из руководителей государств может поступать иначе. И не рвать на груди рубаху, чтобы устроить на территории вверенного ему государства кровавую бойню, а всячески пытаться этого избежать.
Андрей Чернобай:
Так называемая гибридная война ведется. Это информационные, какие-то экономические воздействия, политические и так далее. И надо понимать, что в современных условиях очень часто внешние угрозы реализовываются через внутренние какие-то источники. И поэтому действительно нельзя ослаблять внимание, в том числе и на внутреннем контуре страны, потому что внешние силы могут задействовать, мы это даже видим по России, как сегодня Украина действует через свои ячейки каких-то агентов. И атаки беспилотников на аэродромы, на города, на мирных людей. Поэтому допускать такого нельзя и надо смотреть очень внимательно.
Читайте также:
Николай Бузин: то, что мы сегодня собрали достойный урожай, – тоже элемент обеспечения нацбезопасности
К чему готовятся западные военные и почему наблюдают за Беларусью? Разобрались в вопросах войны и мира
Польша «без штанов» – почему соседи остались с голым задом из-за Украины? Рассказал Андрей Богодель