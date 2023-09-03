Аналитик БИСИ: «Украина действует через свои ячейки агентов». Как ведётся гибридная война?

Мы все видим, фиксируем и более того – все понимаем. Но на заседании Совбеза, которое прошло в четверг, 31 августа, Александр Лукашенко заявил о готовности Беларуси, несмотря ни на что, к восстановлению добрых отношений со своими соседями, которых, как известно, не выбирают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кстати, еще одна ремарка и новое для широких масс действующее лицо-государство. Южная Корея. Осенью поляки проведут с представителями этой страны учение.

Андрей Чернобай, военный аналитик БИСИ:

Цель – апробация в условиях данного театра военных действий, то есть в наших условиях и географических, и климатических той военной техники новейшей, которую Польша приобрела в Южной Корее. Это и авиация, и бронетанковая техника. Это артиллерийские системы, реактивная система залпового огня. То есть, во-первых, это будет обкатка этой техники в наших условиях. Во-вторых, это будет такая рекламная акция, потому что Польша собирается данную технику производить и сама у себя. Соответственно, пытается где-то передавать потом в Европе. Еще один момент важный. Американцы сейчас создают базы хранения вооружения, техники. То есть в Польше такая база недавно была открыта, на бригаду пока, но дальше будет больше. То есть техника уже будет храниться постоянно здесь. Это облегчает задачу. То есть, им не надо перевозить уже будет танки, самоходные установки.