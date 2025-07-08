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Пентагон сообщил, что по указанию Трампа направит оружие в Украину

08 июля 2025 07:24
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Пентагон сообщил, что по указанию Трампа направит оружие в Украину-0

Соединенные Штаты возобновят поставки оружия в Украину, сообщил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл, пишет РИА Новости.

По его словам, решение было принято по указанию главы государства Дональда Трампа, чтобы укрепить оборону Киева.

Как отмечает Politico, поставки могут быть начаты после встреч американских и украинских чиновников в Италии и в Украине.

Во вторник Трамп пообещал предоставить Украине больше оборонительных вооружений и выразил готовность увеличить объем помощи. Ранее из-за нехватки американских запасов поставки были приостановлены, что подтвердили в Белом доме. В Вашингтоне также подчеркнули, что американские интересы остаются приоритетными.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок оружия в Украину приблизит окончание конфликта.

Фото: pixabay

# Международная политика # Оружие и боеприпасы # США # Украина # Россия

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