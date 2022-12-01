Прямой эфир

«Пресечение правонарушений, противоправных действий». Артём Цуран рассказал, чем дружинники Минска помогают милиции

01 декабря 2022 16:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Первые помощники милиции. Дружины Минска помогли выявить более 600 правонарушений в 2022 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Пресечение правонарушений, противоправных действий». Артём Цуран рассказал, чем дружинники Минска помогают милиции-1

Итоги работы за 10 месяцев подвели в Мингорисполкоме. Были рассмотрены вопросы, связанные с правами и обязанностями дружинников, законодательными основами деятельности, определены перспективы дальнейшего развития. Отметили и вклад добровольцев в поддержании правопорядка. Всего же в столице насчитывается более 2,5 тысячи дружинников.

«Пресечение правонарушений, противоправных действий». Артём Цуран рассказал, чем дружинники Минска помогают милиции-4

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Эта работа крайне важна, потому что население участвует в охране общественного порядка, помогает сотрудникам милиции именно по соблюдению порядка на территории. Эффективность этой работы мы можем увидеть на нескольких реперных точках. Одна из них пресечение правонарушений, противоправных действий, которые вполне могли бы осуществиться. Прежде всего, это связано с распитием алкоголя.

На территории каждого района существует несколько отрядов добровольной дружины, которые активно содействуют милиционерам. Стоит отметить, дружинниками могут стать люди после 18 лет. Улицы они патрулируют в свободное от основной деятельности время.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Милиция Беларуси # общество # Артем Цуран # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Посмотреть можно до 9 декабря. Почему стоит посетить выставку «ДЕКАРТ-22»?
01 декабря 2022 16:31

Посмотреть можно до 9 декабря. Почему стоит посетить выставку «ДЕКАРТ-22»?

Чтобы адекватно реагировать на изменения ситуации. Лукашенко провёл совещание по вопросам обороны страны
01 декабря 2022 16:29

Чтобы адекватно реагировать на изменения ситуации. Лукашенко провёл совещание по вопросам обороны страны

Муковозчик: «Вопроса полыхнет или нет для нас, белорусов, даже не возникает»
01 декабря 2022 16:25

Муковозчик: «Вопроса полыхнет или нет для нас, белорусов, даже не возникает»