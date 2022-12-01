«Пресечение правонарушений, противоправных действий». Артём Цуран рассказал, чем дружинники Минска помогают милиции

Новости Беларуси. Первые помощники милиции. Дружины Минска помогли выявить более 600 правонарушений в 2022 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Итоги работы за 10 месяцев подвели в Мингорисполкоме. Были рассмотрены вопросы, связанные с правами и обязанностями дружинников, законодательными основами деятельности, определены перспективы дальнейшего развития. Отметили и вклад добровольцев в поддержании правопорядка. Всего же в столице насчитывается более 2,5 тысячи дружинников.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:

Эта работа крайне важна, потому что население участвует в охране общественного порядка, помогает сотрудникам милиции именно по соблюдению порядка на территории. Эффективность этой работы мы можем увидеть на нескольких реперных точках. Одна из них – пресечение правонарушений, противоправных действий, которые вполне могли бы осуществиться. Прежде всего, это связано с распитием алкоголя.

На территории каждого района существует несколько отрядов добровольной дружины, которые активно содействуют милиционерам. Стоит отметить, дружинниками могут стать люди после 18 лет. Улицы они патрулируют в свободное от основной деятельности время.