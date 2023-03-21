Изменилась структура теста. В чём отличие ЦЭ от ЦТ?
Экзамены – это всегда стресс, а подготовка к сдаче ЦТ – это еще и огромная ответственность. Благо, что оценить свои знания школьники могут заранее, репетиционное тестирование – козырь в рукаве. В 2023 году выпускников ждет совсем иная вступительная кампания. О том, какие задания будут на централизованном экзамене, поменяется ли технология обработки бланков ответов и на что стоит сделать упор при подготовке, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Централизованное тестирование и централизованный экзамен – в чем отличия?
Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний:
Отличие, во-первых, в названии. В целом технология та же, задания одинаковые будут. Если говорить о каких-то отличиях, то с 2023 года и там, и там, конечно, изменилась несколько структура теста. Сама система регистрации на централизованном экзамене действительно происходит централизованно, потому что это обязательное испытание. Поэтому каждая школа, каждый район закреплен за конкретным пунктом тестирования. Доставка – все происходит организованно, потому что это действительно обязательное испытание.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
То есть родители не могут привезти, нужно ехать именно со школой вместе на централизованный экзамен?
Юрий Миксюк:
Ехать нужно действительно со школой. Уже вопросы какие-то более конкретные (например, убытие после завершения) могут решаться по заявлению родителей. Если такое заявление будет, то они как-то будут решаться.
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