«Деревни превращали в пепелища». Истории «сестёр» Хатыни из Витебской области

Новости Беларуси. Память, восставшая из пепла. Список белорусских деревень, разделивших трагическую участь Хатыни в годы Великой Отечественной, пополнился еще 30 названиями. Из архивов, рассказов местных жителей – прокуроры и историки собирают информацию по крупицам. Большинство населенных пунктов, о судьбе которых удалось узнать, находились в Верхнедвинском и Шарковщинском районах Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Истории «сестер» Хатыни восстановил Виктор Пралич.

Апрель 2021 года. Генеральная прокуратура возбуждает уголовное дело о геноциде белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Закручивается большой механизм работы со свидетелями, пострадавшими, их родными. Изучаются архивные документы. После двух лет расследования вскрыты новые факты истории, бесчеловечная идея Третьего рейха обрела новые доказательства.

Виктор Пралич, корреспондент:

22 ноября 1942 года на территории Шарковщинского района каратели разворачивают операцию под названием «Нюрнберг». За 6 холодных дней и ночей враги убивают и заживо сжигают около 700 мирных жителей в деревнях Трабовщина, Игнатьево и близлежащих хуторах.

Деревня Трабовщина в 1942-м насчитывала несколько десятков домов. Именно сюда согнали местных жителей для расправы. Предлог – якобы собрание. Были здесь женщины, дети и старики. Не церемонились ни с кем. Загнали в сараи и сожгли. В рядах карательных отрядов зверствовали и литовцы.

Евгений Титович, учитель истории Иодской средней школы:

Исходя из воспоминаний, вторая партия не пошла. Нет? Начали бросать внутрь гранаты. И вот мужик, Кадушко такой был, он взял и выбросил обратно. После этого дверь закрыли и подожгли. Мужчины есть мужчины, они в дыму подняли потолок и спаслись. Сидели в колодцах.

Среди тех, кого пригнали на смерть, были и жители небольшого хутора Вязовец. Населенный пункт сожгли следом. После его уже не восстановили. Сегодня о Вязовце напоминает только виднеющаяся с высоты птичьего полета аллея. Больше не восстали из пепла ни Сухоборец, ни Степаниха, ни Пазово. Но спустя 80 лет благодаря кропотливой работе прокуроров эти деревушки пополнили «хатынский» список.

Игорь Метелица, заместитель начальника отдела по надзору в войсках Прокуратуры Витебской области:

За годы на территории Витебской области немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками, коллаборационистами, было проведено не менее 46 крупных карательных операций, в ходе которых немецко-фашистские захватчики часть населения уничтожали, часть наиболее работоспособного населения угоняли в Германию, а села и деревни превращали в пепелища, зачастую сжигая их вместе с мирными жителями.

Эта братская могила находится недалеко от сожженных хуторов. На плитах фамилии 248 мирных жителей, которых загубила карательная экспедиция «Нюрнберг». По повторяющимся фамилиям понятно, что лежат здесь целыми семьями. В центре мемориального комплекса солдат, вернувшийся с войны, но не заставший никого в родных краях. 22 марта на этом месте пройдет митинг, посвященный 80-летию хатынской трагедии.

Тереса Миштовт, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Шарковщинского райисполкома:

Это ужасные, страшные события, которые были на территории нашего Шарковщинского района. Случайно попадается нам документ. Читая, находишь такие ужасающие подробности, где уничтожаются люди, как жестоко с ними обращались.