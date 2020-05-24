«У меня с первой попытки получилось». Белоруска рассказала о своём опыте ЭКО

Новости Беларуси. Государство посодействует супружеским парам в появлении долгожданного первенца, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Государство посодействует супружеским парам в появлении долгожданного первенца, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Тамара Титовец в этом кабинете уже не впервые. Признаётся: четыре года назад, после долгих раздумий и переживаний они с мужем, наконец, переступили этот порог. Однако, чтобы решиться на такой шаг, у них ушло почти 10 лет.
ЭКО воспринимали как последний шанс стать родителями. И у них получилось. В июне сыну Евгению исполнится три года. Семья снова задумалась о пополнении. В первый раз для проведения процедуры использовали сбережения, сейчас взяли кредит. Конечно, хотелось бы воспользоваться государственной поддержкой, но решили не ждать. Меры вот-вот будут приняты и подвигнут многих знакомых Тамары все-таки попробовать осуществить мечту – материнство.
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В своём небольшом райцентре молодая мама – главный консультант по вопросам ЭКО: объясняет и рассказывает, что, как и где. К сожалению, процедура востребована в глубинке не меньше, чем в столице. Беларусь в тревожном тренде мирового масштаба ничем не отличается от развитых стран Европы и Америки, 15 % всех семей имеют проблемы с репродуктивной функцией.
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Первый такой ребёнок появился в 1998 году. Где делают ЭКО в Беларуси и от чего зависит стоимость процедуры?
Тамара Титовец, пациент Гомельского областного диагностического медико-генетического центра «Брак и семья»:
Если это больно… и все рады вокруг, все это знают, что у нас ЭКО произошло, то, что у меня с первой попытки получилось. У нас доступно это, кредиты на ЭКО даются. Мы по кредиту сейчас делаем, сейчас, говорят, оно доступно для всех.