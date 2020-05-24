«У меня с первой попытки получилось». Белоруска рассказала о своём опыте ЭКО

Новости Беларуси. Государство посодействует супружеским парам в появлении долгожданного первенца, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Тамара Титовец в этом кабинете уже не впервые. Признаётся: четыре года назад, после долгих раздумий и переживаний они с мужем, наконец, переступили этот порог. Однако, чтобы решиться на такой шаг, у них ушло почти 10 лет.

ЭКО воспринимали как последний шанс стать родителями. И у них получилось. В июне сыну Евгению исполнится три года. Семья снова задумалась о пополнении. В первый раз для проведения процедуры использовали сбережения, сейчас взяли кредит. Конечно, хотелось бы воспользоваться государственной поддержкой, но решили не ждать. Меры вот-вот будут приняты и подвигнут многих знакомых Тамары все-таки попробовать осуществить мечту – материнство. Изменения в расчете трудового стажа для многодетных мам. Рассказываем, как это будет работать