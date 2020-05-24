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24 мая. Опубликована новая статистика по коронавирусу в Беларуси

24 мая 2020 11:13
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Новости Беларуси. 14 155  пациентов в Беларуси с помощью врачей победили коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные озвучили в Минздраве.

24 мая. Опубликована новая статистика по коронавирусу в Беларуси-1

Всего зарегистрированы 36 198 человек с положительным тестом на COVID-19. В стране их проведено на данный момент свыше 450 тысяч. За период распространения вируса на территории страны умерли 199 пациентов с целым набором хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией. 

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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