24 мая. Опубликована новая статистика по коронавирусу в Беларуси

Новости Беларуси. 14 155 пациентов в Беларуси с помощью врачей победили коронавирус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные озвучили в Минздраве.

Всего зарегистрированы 36 198 человек с положительным тестом на COVID-19. В стране их проведено на данный момент свыше 450 тысяч. За период распространения вируса на территории страны умерли 199 пациентов с целым набором хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.