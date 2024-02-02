«Есть ДНК-тесты». Как определить генетическую предрасположенность к спорту?

Сегодня генетика стала одной из самых быстро развивающихся наук во всем мире. За последние пару десятилетий ученые смогли получить не просто уникальные знания о том, как функционирует человеческое тело, но и сами технологии генетического тестирования стали более доступными. Узнать о врожденных предпринимательских или спортивных способностях, а также открыть в себе творческий потенциал помогают ДНК-тесты. О том, как ДНК определяет талант, образ жизни и успех, а также какие генетические анализы доступны белорусам, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Может ли рассказать о каких-то творческих способностях человека, спортивных наклонностях – действительно ли есть такие сейчас ДНК-тесты?