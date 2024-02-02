«Есть ДНК-тесты». Как определить генетическую предрасположенность к спорту?

Сегодня генетика стала одной из самых быстро развивающихся наук во всем мире. За последние пару десятилетий ученые смогли получить не просто уникальные знания о том, как функционирует человеческое тело, но и сами технологии генетического тестирования стали более доступными. Узнать о врожденных предпринимательских или спортивных способностях, а также открыть в себе творческий потенциал помогают ДНК-тесты. О том, как ДНК определяет талант, образ жизни и успех, а также какие генетические анализы доступны белорусам, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Может ли рассказать о каких-то творческих способностях человека, спортивных наклонностях – действительно ли есть такие сейчас ДНК-тесты?
Максим Амельянович, заведующий лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Есть такие ДНК-тесты. Если мы говорим о спортивных способностях, то надо понимать, что это не конкретно разделение: футбол, хоккей или хоккей на траве и хоккей с шайбой. То есть это общепринятое деление видов спорта на скоростно-силовые, цикличные, сложнокоординационные, например. То есть отделить футбол от шахмат – это вполне возможно. То есть где требуются взрывные нагрузки силовые – это, например, пауэрлифтинг и длительные на выносливость – это, например, марафонский бег. Спринтеров от стайеров тоже можно отличить. Далее – это сохранение здоровья спортсмена также, плюс рацион питания, подбор диеты.
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