Новости по тегу #Оксана Прибушеня

Учёные смогут проводить исследования сразу по 12 позициям – вместо нынешних пяти. Также изменится сам метод экспертизы, что позволит повысить его точность.
Существует поверье, что у каждого человека есть 7 двойников. Так как такое возможно, что жители разных стран и континентов, не связанные кровно, могут иметь абсолютно идентичную внешность?
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