Прямой эфир

Новости по тегу #Оксана Прибушеня

В Беларуси расширят программу генетического скрининга новорождённых
13 февраля 2025 17:03

В Беларуси расширят программу генетического скрининга новорождённых

Как объяснить существование двойников – узнали мнение
08 ноября 2024 15:49

Как объяснить существование двойников – узнали мнение

Избежать врождённых патологий. Можно ли при ЭКО выявить генетические заболевания эмбриона?
02 февраля 2024 20:32

Избежать врождённых патологий. Можно ли при ЭКО выявить генетические заболевания эмбриона?

Заключение о предрасположенности к заболеванию. Для чего делают генетический паспорт?
02 февраля 2024 20:23

Заключение о предрасположенности к заболеванию. Для чего делают генетический паспорт?

«Возраст женщины имеет принципиальное значение». Почему дети с синдромом Дауна стали рождаться чаще?
02 февраля 2024 20:00

«Возраст женщины имеет принципиальное значение». Почему дети с синдромом Дауна стали рождаться чаще?

«Самопроизвольные выкидыши». Почему люди с генетическими заболеваниями часто не могут иметь детей?
02 февраля 2024 17:19

«Самопроизвольные выкидыши». Почему люди с генетическими заболеваниями часто не могут иметь детей?

«Анализы не дают ответ, они рассчитывают вероятность». Можно ли во время беременности узнать, насколько здоровым родится ребёнок?
09 июля 2021 09:34

«Анализы не дают ответ, они рассчитывают вероятность». Можно ли во время беременности узнать, насколько здоровым родится ребёнок?

«Учёным в Беларуси стать сложно». Александр Лукашенко наградил научно-педагогических работников
23 января 2020 12:27

«Учёным в Беларуси стать сложно». Александр Лукашенко наградил научно-педагогических работников