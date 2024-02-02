«Самопроизвольные выкидыши». Почему люди с генетическими заболеваниями часто не могут иметь детей?

Сегодня генетика стала одной из самых быстро развивающихся наук во всем мире. За последние пару десятилетий ученые смогли получить не просто уникальные знания о том, как функционирует человеческое тело, но и сами технологии генетического тестирования стали более доступными. Узнать о врожденных предпринимательских или спортивных способностях, а также открыть в себе творческий потенциал помогают ДНК-тесты. О том, как ДНК определяет талант, образ жизни и успех, а также какие генетические анализы доступны белорусам, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Оксана Прибушеня, доктор медицинских наук, профессор, заведующая лабораторией медицинской генетики и мониторинга врожденных пороков развития РНПЦ «Мать и дитя»:

Нет конечно! Подавляющее большинство ошибок в генах, ДНК происходят случайно. Многие из них вообще не наследуются, как моногенные болезни, как мы с вами учим в школе. Под воздействием различных факторов – так называемые мультифакториальные заболевания. Наверное, около двух третей всех заболеваний человека такие мультифакториальные, которые затем не будут передаваться потомкам. Вы же скорее задаете вопрос: что передается потомкам? Есть определенный перечень заболеваний, которые известны, некоторые из них неизвестны, которые будут передаваться из поколение в поколения.

Такие мутации, конечно, происходят – это естественный процесс, характерный для любого биологического вида. Природа очень мудра, иногда мудрее, чем человек. Она часто исправляет сама ошибки, в том числе самопроизвольные выкидыши. Это как естественный отбор у человека, когда природа пытается не передать дальше, чтобы не родилось это потомство, которое несет какие-то грубые ошибки, не совместимые с жизнью. Многие люди с наследственными, врожденными заболеваниями нефертильны. Природа тоже продумала, чтобы они не давали свое потомство и свой патологический ген затем не передавали дальше по наследству.