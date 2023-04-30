Тема на миллиарды долларов. Может ли газотранспортная система Ротшильдов помочь завершить конфликт в Украине?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Не могу не вспомнить о семействе Ротшильдов. Компания BlackRock с 2002 года управляет активами семьи Ротшильдов и о связи между Ротшильдами и газотранспортной системой Украины проанализируем в нашем сюжете.

8 ноября 2017 года принадлежащая семейству Ротшильдов итальянская компания Rothschild S.p.A. выиграла тендер на инвестиционно-банковские услуги «Нафтогазу Украины» в деле привлечения международного партнера к управлению газотранспортной системой страны. Речь идет о том, что этот маршрут поставок российского газа в Европу должен оказаться в частных руках.

До недавнего времени на фоне сооружения Россией обходных газопроводов казалось, что Ротшильды ошиблись в расчетах и ГТС ждет резка на металлолом. Однако в условиях геополитического противостояния Запада с Россией проект «Северный поток – 2» оказался заморожен, а трубопровод «Северный поток» взорван путем диверсии. Очевидно, что после завершения боевых действий вопрос поставок российского газа в ЕС через Украину вновь будет темой на миллиарды.

Ротшильды имеют давние интересы в Украине. Уже через год после Евромайдана, в марте 2015 года, Ротшильды скупили большую часть суверенного долга Украины. Причем уже тогда акционеры обозначили «жесткие условия» для Украины. Согласно данным Bloomberg, в качестве скупщика выступил американский инвестиционный фонд Franklin Templton, а посредником для улаживания кредитных обязательств с МВФ – французская группа Rothschild&Co, которая уже давно работает в Украине. Еще в домайданный период группа занималась финансовым консультированием с прицелом на фармацевтику и сельское хозяйство. На финансовом рынке компания Ротшильдов была лидером в сегменте слияний и поглощений, преимущественно в пользу польских компаний и итальянских банков. А в августе 2014 года Порошенко лично пригласил одну из структур семьи Ротшильдов для управления слепым трастом, куда он передал свои бизнес-активы. Надежда Сасс:

Несмотря на конфликт, который мы сегодня имеем на территории Украины, ее газотранспортная система в груду металлолома не превратилась и используется для транзита газа. Может ли именно этот элемент быть ключевым для налаживания диалога между государствами или заинтересованными участниками?