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Тема на миллиарды долларов. Может ли газотранспортная система Ротшильдов помочь завершить конфликт в Украине?

30 апреля 2023 19:10
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. 

Тема на миллиарды долларов. Может ли газотранспортная система Ротшильдов помочь завершить конфликт в Украине?-1

Надежда Сасс, СТВ: 
Не могу не вспомнить о семействе Ротшильдов. Компания BlackRock с 2002 года управляет активами семьи Ротшильдов и о связи между Ротшильдами и газотранспортной системой Украины проанализируем в нашем сюжете. 

Тема на миллиарды долларов. Может ли газотранспортная система Ротшильдов помочь завершить конфликт в Украине?-4

8 ноября 2017 года принадлежащая семейству Ротшильдов итальянская компания Rothschild S.p.A. выиграла тендер на инвестиционно-банковские услуги «Нафтогазу Украины» в деле привлечения международного партнера к управлению газотранспортной системой страны. Речь идет о том, что этот маршрут поставок российского газа в Европу должен оказаться в частных руках. 

Тема на миллиарды долларов. Может ли газотранспортная система Ротшильдов помочь завершить конфликт в Украине?-7

До недавнего времени на фоне сооружения Россией обходных газопроводов казалось, что Ротшильды ошиблись в расчетах и ГТС ждет резка на металлолом. Однако в условиях геополитического противостояния Запада с Россией проект «Северный поток – 2» оказался заморожен, а трубопровод «Северный поток» взорван путем диверсии. Очевидно, что после завершения боевых действий вопрос поставок российского газа в ЕС через Украину вновь будет темой на миллиарды. 

Тема на миллиарды долларов. Может ли газотранспортная система Ротшильдов помочь завершить конфликт в Украине?-10

Ротшильды имеют давние интересы в Украине. Уже через год после Евромайдана, в марте 2015 года, Ротшильды скупили большую часть суверенного долга Украины. Причем уже тогда акционеры обозначили «жесткие условия» для Украины. Согласно данным Bloomberg, в качестве скупщика выступил американский инвестиционный фонд Franklin Templton, а посредником для улаживания кредитных обязательств с МВФ – французская группа Rothschild&Co, которая уже давно работает в Украине. Еще в домайданный период группа занималась финансовым консультированием с прицелом на фармацевтику и сельское хозяйство. На финансовом рынке компания Ротшильдов была лидером в сегменте слияний и поглощений, преимущественно в пользу польских компаний и итальянских банков. А в августе 2014 года Порошенко лично пригласил одну из структур семьи Ротшильдов для управления слепым трастом, куда он передал свои бизнес-активы. 

Надежда Сасс: 
Несмотря на конфликт, который мы сегодня имеем на территории Украины, ее газотранспортная система в груду металлолома не превратилась и используется для транзита газа. Может ли именно этот элемент быть ключевым для налаживания диалога между государствами или заинтересованными участниками? 

Тема на миллиарды долларов. Может ли газотранспортная система Ротшильдов помочь завершить конфликт в Украине?-13

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГИМО (Россия): 
Вряд ли, потому что это всего один эпизод из той картины, которая сегодня складывается. Удивительно, да? Украина полыхает в огне, а газотранспортная система работает, почти как часы. Это говорит о том, что есть интересы Запада, который очень избирательно относится к решению своих задач. Если какие-то задачи они решают в рамках гибридной войны, которую они развернули против нашего Союзного государства – гибридной, потому что украинские ВСУ, СБУ, карательный батальон и прочие структуры используют в качестве прокси, наемных формирований, – то другие вопросы, связанные с бизнесом, для решения которых необходима работающая газотранспортная система, они предпочитают решать по-другому. Это момент удивительный по нынешним временам, но не тот фактор, который может подтолкнуть стороны к переговорам об урегулировании конфликта. 

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# Газопровод # Надежда Сасс # Андрей Манойло # Фотофакт

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