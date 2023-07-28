«Мы не ограничиваем фантазию». Конкурс молодёжных проектов «Дзявочы вянок мiру» прошёл в Минске

Новости Беларуси. Конкурс проектов молодежного крыла Белорусского союза женщин «Дзявочы вянок мiру» прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для участия в финале приехали участники из всех регионов страны.

К Году мира и созидания молодые белоруски представили 11 социально значимых проектов. Каждый из них отличался своей оригинальностью и неординарным подходом. Среди них зоотерапия, туризм, «PRОВАСИЛЬКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ» и многие другие. Такие инициативы в первую очередь направлены на укрепление семьи, объединение молодых женщин с активной гражданской позицией и оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Ожидается, что все представленные проекты обязательно будут реализованы.

Елизавета Исунова, участница конкурса:

Наши ресурсные центры базируются по всей республике. И нам важно показать, что мы готовы делать не только в Минске, но и везде. Мы готовы задействовать все наши возможности, чтобы делать страну экономически активной.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Основное требование к нашим конкурсантам – это то, чтобы тот проект, который они представляют, был интересен широким слоям молодежной аудитории, женщин. Чтобы потом он получил реализацию на республиканском уровне. Мы не ограничиваем фантазию наших девушек. Мы не ограничиваем возможности наших девушек. Мы, наоборот, хотим посмотреть, что сегодня интересно, на какие моменты через их проекты нужно обратить особое внимание и нам, поколению более старшему. Чтобы понять, что интересует молодежь и как правильно с ней работать.