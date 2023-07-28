«Рисовал с детства». От пробы пера до профессии – кто может стать мастером тату? История белоруса
Татуировки захватили мир – это факт. Из атрибута маргиналов они превратились в настоящее искусство. Их носят люди всех возрастов, профессий и национальностей. О том, что движет теми, кто разрисовывает свои тела, и на что они готовы пойти, чтобы выделиться из толпы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Признаюсь честно, я не видела еще ни одного мастера тату без татуировок. Вы в профессию пришли уже с татуировками, что было первоначальным?
Александр Марушко, мастер тату:
Я только сам себе делал татуировки.
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
То есть вы правой рукой и левой можете на правой?
Александр Марушко:
Да, сидел и так делал наколки.
Сергей Парчевский:
Скажите, какие вас события в жизни сподвигли, кто был вашим учителем? Расскажите немножко об истории своего хобби.
Александр Марушко:
Я просто рисовал с детства. Однажды товарищ попросил сделать ему татуировку. То есть это было кустарным способом дома из подручных средств, но получилось хорошо. Первая татуировка была – портрет.
Наталья Надольская:
Правильно ли я понимаю, что мастером тату может быть только человек, у которого есть творческие способности, который умеет рисовать?
Александр Марушко:
Да, только человек, который рисует. Сейчас это очень большая проблема, пытаются бить люди...
Наталья Надольская:
По трафарету?
Александр Марушко:
Да, трафарет и тело человека – это разные вещи.
Сергей Парчевский:
У вас был первый опыт с использованием острых, колющих и режущих предметов – все медицинские факторы защиты человека, то есть вы рисковали тогда определенно. Человек же должен пройти какой-то инструктаж в этом смысле?
Александр Марушко:
Конечно, рисковали, но получилось хорошо, и мне понравилось в первую очередь.
Сергей Парчевский:
В дальнейшем вы уделили этому внимание?
Александр Марушко:
Да, конечно.
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