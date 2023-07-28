«Рисовал с детства». От пробы пера до профессии – кто может стать мастером тату? История белоруса

Татуировки захватили мир – это факт. Из атрибута маргиналов они превратились в настоящее искусство. Их носят люди всех возрастов, профессий и национальностей. О том, что движет теми, кто разрисовывает свои тела, и на что они готовы пойти, чтобы выделиться из толпы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Признаюсь честно, я не видела еще ни одного мастера тату без татуировок. Вы в профессию пришли уже с татуировками, что было первоначальным?

Александр Марушко, мастер тату:

Я только сам себе делал татуировки. Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

То есть вы правой рукой и левой можете на правой? Александр Марушко:

Да, сидел и так делал наколки. Сергей Парчевский:

Скажите, какие вас события в жизни сподвигли, кто был вашим учителем? Расскажите немножко об истории своего хобби. Александр Марушко:

Я просто рисовал с детства. Однажды товарищ попросил сделать ему татуировку. То есть это было кустарным способом дома из подручных средств, но получилось хорошо. Первая татуировка была – портрет. Наталья Надольская:

Правильно ли я понимаю, что мастером тату может быть только человек, у которого есть творческие способности, который умеет рисовать? Александр Марушко:

Да, только человек, который рисует. Сейчас это очень большая проблема, пытаются бить люди...