Непроизвольный скрежет зубами – о методах лечения бруксизма поговорил со стоматологом

Бруксизм – это синдром, который проявляется в форме непроизвольного скрежета зубами, их сжатия или давления на челюстные мышцы, зачастую происходящий во сне. Он связан с генетической предрасположенностью, также такое состояние может быть симптомом других заболеваний.

Наталья Грицкевич, стоматолог-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Это явление происходит чаще всего ночью, когда человек с силой сжимает челюсти и скрипит зубками. Причин, которые вызывают бруксизм, существует множество. Их можно разделить на несколько групп. Первая – это психологические проблемы. Не секрет, что мы живем в состоянии хронического стресса. Из-за этого нервная система испытывает перегрузки. В итоге человек не умеет расслабляться и ночью с силой сжимает зубы. Таким образом выливается его напряжение. Неврологические причины – это могут быть заболевания тройничного нерва, позвоночника и шеи, а также побочный эффект некоторых препаратов.

Непрерывное давление и трение зубов вызывают истирание эмали, что со временем приводит к чувствительности и уязвимости зубов перед кариесом. Такой симптом может стать причиной трещин и даже разрушения, что требует дорогостоящего протезирования и восстановления. Кроме этого, бруксизм способствует развитию воспалений десен. Наталья Грицкевич:

Так же есть стоматологические причины бруксизма. Чаще всего это неправильно изготовленные протезы, неправильно подобранные брекеты, патология прикуса, а также проблемы с височно-нижнечелюстным суставом. Кроме того, что человек просто сжимает с силой зубы, есть несколько еще симптомов бруксизма – это боли в височно-нижнечелюстном суставе, головная боль по утрам, даже приступы мигрени. Боли в мышцах лица, шеи, звон в ушах. А также могут возникать боли даже в спине и плечевом поясе.

Бруксизм – это не просто непроизвольный механизм, а часть сложной системы реакций организма на внутренние и внешние стимулы. Такой симптом может стать проблемой, если превращается в хроническое заболевание. Наталья Грицкевич:

В первую очередь с бруксизмом необходимо обратиться к стоматологу. Стоматологу-терапевту либо стоматологу-хирургу, который занимается именно заболеваниями нижнечелюстного сустава. При осмотре доктор отметит стирание эмали, кариес в нехарактерных зонах, в том числе иммунных. В которых обычно кариозные полости не развиваются. Для подтверждение диагноза чаще всего необходимо провести специальное исследование – полисомнографию. Когда с помощью специальных электродов врач может изучить распределение нагрузки на жевательные мышцы во время разных фаз сна.