Иван Тертель: у нас есть свой имидж, который помогает в том числе решать задачи внешней разведки

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

После сокрушительного поражения кураторы готовились к реваншу. Свои надежды они возлагали на протестную весну. На авансцену выходит организация беглых предателей – BYPOL. Но ни 25 марта, ни 27-го никто не вышел. Параллельно в открытый доступ попадает все больше и больше материалов о реальных кураторах и заказчиках мятежа. Выходят документальные фильмы, которые стали гвоздями в крышку гроба оппозиции. Заказчики перешли к последней мере – попытке убийства Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В планах захват ребенка, одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как они это все планировали. Я молчал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на Президента и детей. Почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить Президента – запомните – не может никто дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы. Только они.

Юрий Зенкович, Александр Федута, Дмитрий Щигельский и другие несколько месяцев вынашивают планы физического устранения Президента и его семьи. Ищут для этого предателей внутри силовых структур.

Задача № 1 у нас, получается, устранить самого главного; задача № 2 – занять, блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН; задача № 3 – занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, чтобы мы могли зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска.

Как минимум 30 человек в Минске должны быть интернированы буквально в первый час. Они не знают, что все это время их ведут оперативники белорусского КГБ. А ведь во время Всебелорусского народного собрания председатель Иван Тертель намекал им и призывал успокоиться.

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:

Мы располагаем достоверной информацией о намерениях других лиц по совершению актов террористической направленности на территории нашей страны. В целом подчеркиваю: они готовы на все, на любые преступления, не жалея ни женщин, ни детей. Планы, в том числе по подбору конкретных исполнителей, объектов воздействия, включая руководство страны и членов семей, разрабатываемые механизмы совершения преступлений, источники финансирования нам известны. Хотел бы предупредить их и иностранных кураторов, что мы будем действовать жестко, в соответствии со сложившейся международной практикой по пресечению подобного рода преступлений.

Блестящая спецоперация завершилась взятием заговорщиков под стражу. Они полностью признали свою вину. Белорусские спецслужбы оказались профессиональнее и дальновиднее западных противников.