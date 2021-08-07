Политолог: когда приманку, что у них якобы победа, у людей забирают, они начинают приходить в себя

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Следующий этап противостояния – попытки создания вертикальной сети управления, параллельной государству. Для этого начали массово создавать так называемые дворовые чаты. Но и здесь мятежники потерпели поражение. К зиме улицы опустели. Рекрутировать было некого.