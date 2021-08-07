Дзермант о ВНС: «Выслушали тех, кто в том числе раскаялся и готов работать конструктивно»

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020». Президент объявляет 2021-й Годом народного единства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте будущий год сделаем Годом народного единства, будем жить своим умом, создавать ценности своими руками, беречь, дорожить и любить так, как могут только белорусы – умная, толерантная, устремленная в будущее нация. И если мы хотим «людзьмі звацца», мы это сделаем.

Несколько месяцев зарубежные кураторы пытались вновь раскачать ситуацию. Однако ни фейки, ни лозунги, ни громкие заголовки уже не работали. Последним своим шансом они посчитали громкое политическое событие – Всебелорусское народное собрание. Ян Рудик:

Очень важно будет завтра выйти. Степан Путило:

Народ и народное собрание должны проводить мы, потому что народ – это мы.

Однако белорусский народ был вместе с Президентом во Дворце Республики. А на улицу не вышел ни один человек. В центре белорусской столицы состоялось грандиозное политическое событие, депутаты прибыли изо всех регионов Беларуси, несмотря на травлю и угрозы провокаций. Несколько месяцев они собирали предложения на диалоговых площадках, чтобы озвучить их перед руководством страны.

Алексей Дзермант, политолог:

Вот такая символическая точка, по сути, этих политических событий, когда собрались патриоты, мы провозгласили нашу позитивную программу на будущее, мы выслушали тех, кто в том числе раскаялся и готов работать конструктивно. И вот это уже окончательный перелом этой ситуации.

Беларусь – одно из немногих государств, победивших цветную революцию. Мы выстояли и приняли свою позитивную программу будущего.