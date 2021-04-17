«Что может быть лучше? Ведь то, где мы живём, отражает и нашу сущность». Вот что Олег Гайдукевич думает о субботниках

Небольшой ансамбль из 20 кленов станет ландшафтным дополнением усадебной территории. Деревья через поколения пронесут память и станут символом единения. Их высадка своего рода и подарок. У Ленинского района сегодня день рождения – 70-летний юбилей.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У наших предков, когда наступала весна, когда снег уходил, когда становилось немножко тепло, у них всегда была традиция наводить порядок: в доме, вокруг дома, на огороде, в комнатах своих. И это прекрасно.

У меня в семье это традиция, на работе это традиция на протяжении десятилетий. Что может быть лучше? Ведь то, где мы живем, отражает и нашу сущность. То есть если грязь, если бардак, если не убрано у тебя в комнате, ты и сам такой. Поэтому это очень хорошая традиция.