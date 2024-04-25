Сильное выпадение волос, зуд и покраснения. Дерматолог рассказала, как лечится алопеция

Каждый день мы, сами того не замечая, теряем более 100 волос. Обновление волосяного покрова – это естественное состояние нашего организма. Но что делать, если на голове их становится заметно меньше или начинает виднеться залысина?
Каждый день мы, сами того не замечая, теряем более 100 волос. Обновление волосяного покрова – это естественное состояние нашего организма. Но что делать, если на голове их становится заметно меньше или начинает виднеться залысина?
Татьяна Вертиховская, врач-дерматолог медицинского центра «Мерси»:
Алопеция – патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в области волосистой части головы или на туловище. Сегодня это довольно частая проблема, больше пациенты обращаются с жалобами на поредение волос, особенно постковидное поредение волос у пациентов, которые страдали повышением температуры. А также поредение волос после беременности.
Алопеция бывает рубцовая – та, которая появляется на фоне воспалительных процессов, таких как ожоги или травмы. Также ее разделяют в зависимости от локализации – она может быть тотальная и гнездная. Андрогенетическая алопеция возникает, как правило, у мужчин.
Татьяна Вертиховская:
Причина данного заболевания не выяснена, хотя его относят к аутоиммунным процессам. Также большое значение имеет генетический фактор, очаги хронической инфекции, стрессовые ситуации. Если поредению волос или выпадению волос способствовал стресс, их выпадение может начаться через две недели – три месяца от начала стресса.
Гнездная алопеция чаще всего появляется на волосистой части головы, реже может возникать в области усов, бороды и бровей. Такие очаги характеризуются отсутствием волос, а вокруг них волоски безболезненно выдергиваются.
Татьяна Вертиховская:
Очаги облысения склонны к периферическому росту и слиянию, что иногда приводит к выпадению волос практически по всей поверхности кожи. При появлении первых единичных очагов пациенты могут отмечать чувство зуда, замечать небольшое покраснение в местах выпадения волос, небольшое жжение. Через несколько дней данные покраснения уходят, пациент не чувствует дискомфорта. Диффузная или тотальная алопеция проявляется выпадением волос практически по всему кожному покрову, в области волосистой части головы, в подмышечных впадинах, по всему туловищу и конечностям.
Диагностика алопеции – достаточно сложная процедура. Для определения причин заболевания и определения схемы лечения проводится дополнительное обследование.
Татьяна Вертиховская:
Биохимический анализ крови, включающие все биохимические показатели, содержание количества витамина D в крови, гормоны щитовидной железы, также мы можем проверить наличие микроэлементов в организме (цинк, медь). При помощи трихоскопии мы можем под большим увеличением рассмотреть наши волосяные фолликулы. Можем посмотреть, в каком состоянии и какой фазе роста находится волосок. Лечение алопеции направлено на восполнение недостающих минералов, витаминов в организме человека
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