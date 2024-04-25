Прямой эфир

Сильное выпадение волос, зуд и покраснения. Дерматолог рассказала, как лечится алопеция

25 апреля 2024 12:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Каждый день мы, сами того не замечая, теряем более 100 волос. Обновление волосяного покрова – это естественное состояние нашего организма. Но что делать, если на голове их становится заметно меньше или начинает виднеться залысина?

Сильное выпадение волос, зуд и покраснения. Дерматолог рассказала, как лечится алопеция-1

Татьяна Вертиховская, врач-дерматолог медицинского центра «Мерси»:
Алопеция – патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в области волосистой части головы или на туловище. Сегодня это довольно частая проблема, больше пациенты обращаются с жалобами на поредение волос, особенно постковидное поредение волос у пациентов, которые страдали повышением температуры. А также поредение волос после беременности.

Алопеция бывает рубцовая – та, которая появляется на фоне воспалительных процессов, таких как ожоги или травмы. Также ее разделяют в зависимости от локализации – она может быть тотальная и гнездная. Андрогенетическая алопеция возникает, как правило, у мужчин. 

Татьяна Вертиховская:
Причина данного заболевания не выяснена, хотя его относят к аутоиммунным процессам. Также большое значение имеет генетический фактор, очаги хронической инфекции, стрессовые ситуации. Если поредению волос или выпадению волос способствовал стресс, их выпадение может начаться через две недели – три месяца от начала стресса.

Сильное выпадение волос, зуд и покраснения. Дерматолог рассказала, как лечится алопеция-4

Гнездная алопеция чаще всего появляется на волосистой части головы, реже может возникать в области усов, бороды и бровей. Такие очаги характеризуются отсутствием волос, а вокруг них волоски безболезненно выдергиваются.

Татьяна Вертиховская:
Очаги облысения склонны к периферическому росту и слиянию, что иногда приводит к выпадению волос практически по всей поверхности кожи. При появлении первых единичных очагов пациенты могут отмечать чувство зуда, замечать небольшое покраснение в местах выпадения волос, небольшое жжение. Через несколько дней данные покраснения уходят, пациент не чувствует дискомфорта. Диффузная или тотальная алопеция проявляется выпадением волос практически по всему кожному покрову, в области волосистой части головы, в подмышечных впадинах, по всему туловищу и конечностям.

Диагностика алопеции – достаточно сложная процедура. Для определения причин заболевания и определения схемы лечения проводится дополнительное обследование.

Татьяна Вертиховская:
Биохимический анализ крови, включающие все биохимические показатели, содержание количества витамина D в крови, гормоны щитовидной железы, также мы можем проверить наличие микроэлементов в организме (цинк, медь). При помощи трихоскопии мы можем под большим увеличением рассмотреть наши волосяные фолликулы. Можем посмотреть, в каком состоянии и какой фазе роста находится волосок. Лечение алопеции направлено на восполнение недостающих минералов, витаминов в организме человека

*На правах рекламы.

# Реклама # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: в развитие Концепции нацбезопасности принимается правовой акт закрытого характера
25 апреля 2024 11:38

Лукашенко: в развитие Концепции нацбезопасности принимается правовой акт закрытого характера

В чём принципиальные новации Военной доктрины и Концепции нацбезопасности? Ответил юрист
25 апреля 2024 11:00

В чём принципиальные новации Военной доктрины и Концепции нацбезопасности? Ответил юрист

Лукашенко: в этой бедной Польше и так уже некому работать. О каких сражениях грезят?
25 апреля 2024 10:52

Лукашенко: в этой бедной Польше и так уже некому работать. О каких сражениях грезят?

Гигин и Азарёнок обсудили первый день работы ВНС
25 апреля 2024 10:51

Гигин и Азарёнок обсудили первый день работы ВНС

Лукашенко заявил, что враждебность НАТО по отношению к Беларуси растёт
25 апреля 2024 10:50

Лукашенко заявил, что враждебность НАТО по отношению к Беларуси растёт

«Каждый делегат будет принимать участие в глобальных решениях». Пресс-секретарь МВД Беларуси о важности ВНС
25 апреля 2024 10:08

«Каждый делегат будет принимать участие в глобальных решениях». Пресс-секретарь МВД Беларуси о важности ВНС

Международная военно-научная конференция проходит в Минске
25 апреля 2024 09:48

Международная военно-научная конференция проходит в Минске

Раскроем тайны сна! Почему мы молодеем, когда спим? Смотрите «В поисках истины»
25 апреля 2024 09:26

Раскроем тайны сна! Почему мы молодеем, когда спим? Смотрите «В поисках истины»

Ирина Довгало: Беларусь всегда откроет свои двери для мирных переговоров
25 апреля 2024 09:23

Ирина Довгало: Беларусь всегда откроет свои двери для мирных переговоров

Лукашенко заявил, что реальный риск для Беларуси создает горячая точка в Украине
25 апреля 2024 08:59

Лукашенко заявил, что реальный риск для Беларуси создает горячая точка в Украине

От идеи до полной комплектации. Как в Беларуси производят безопасную и качественную электронику?
25 апреля 2024 08:59

От идеи до полной комплектации. Как в Беларуси производят безопасную и качественную электронику?

«Очень выгодно подогревать риторику». О чём говорят учения Запада вблизи белорусской границы? Интервью с Гулевичем
25 апреля 2024 08:58

«Очень выгодно подогревать риторику». О чём говорят учения Запада вблизи белорусской границы? Интервью с Гулевичем