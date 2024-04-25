Сильное выпадение волос, зуд и покраснения. Дерматолог рассказала, как лечится алопеция

Каждый день мы, сами того не замечая, теряем более 100 волос. Обновление волосяного покрова – это естественное состояние нашего организма. Но что делать, если на голове их становится заметно меньше или начинает виднеться залысина?

Татьяна Вертиховская, врач-дерматолог медицинского центра «Мерси»:

Алопеция – патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в области волосистой части головы или на туловище. Сегодня это довольно частая проблема, больше пациенты обращаются с жалобами на поредение волос, особенно постковидное поредение волос у пациентов, которые страдали повышением температуры. А также поредение волос после беременности.

Алопеция бывает рубцовая – та, которая появляется на фоне воспалительных процессов, таких как ожоги или травмы. Также ее разделяют в зависимости от локализации – она может быть тотальная и гнездная. Андрогенетическая алопеция возникает, как правило, у мужчин.

Татьяна Вертиховская:

Причина данного заболевания не выяснена, хотя его относят к аутоиммунным процессам. Также большое значение имеет генетический фактор, очаги хронической инфекции, стрессовые ситуации. Если поредению волос или выпадению волос способствовал стресс, их выпадение может начаться через две недели – три месяца от начала стресса.