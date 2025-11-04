США рассматривают нанесение в Нигерии точечных ударов при помощи БПЛА – NBC

Администрация Трампа рассматривает возможность точечных ударов беспилотниками по Нигерии из-за нападений на христиан. Об этом пишет РИА Новости.

Хотя президент США не исключает военное вмешательство, отправка войск маловероятна. Белый дом ведет переговоры с нигерийскими властями, надеясь на совместные действия. При этом Пентагон готовится к операции, несмотря на отсутствие запроса от Нигерии.

Сенатор Тед Круз обвинил нигерийское правительство в потворстве насилию, после чего в Нигерии началось расследование возможного геноцида христиан.

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