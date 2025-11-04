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Въезда в Польшу ожидает свыше 4,5 тыс. легковых и грузовых авто

04 ноября 2025 11:00
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Въезда в Польшу ожидает свыше 4,5 тысячи легковых и грузовых авто. Самая сложная ситуация – перед погранпереходом «Кукурыки». Там в очереди 1770 единиц транспорта. Сопредельная сторона пропустила лишь 56 % грузовиков от нормы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Въезда в Польшу ожидает свыше 4,5 тыс. легковых и грузовых авто-2

В то же время перед «Тересполем» скопилось 2 600 легковушек и 150 автобусов. Сотрудники погранперехода за сутки впустили из Беларуси 30 % транспорта от нормы.

Напомним, 29 октября Кабмин Литвы принял решение закрыть границу с нашей страной до конца ноября. В итоге потоки машин перераспределились по другим направлениям. Однако западные соседи не спешат с оформлением транспорта на границах, пропуская в сутки мизерное количество авто. Из-за этого очереди на погранпереходах увеличиваются с каждым днем. 

# Государственная граница Беларуси # Беларусь-Польша

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