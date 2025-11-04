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Депутаты рассмотрели предложения в законопроект по вопросам регулирования земельных отношений

04 ноября 2025 11:12
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Меньше волокиты и больше практикоориентированности. Именно таким должно стать земельное законодательство в Беларуси. Его совершенствование сегодня, 4 ноября, обсуждали в Палате представителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты рассмотрели предложения в законопроект по вопросам регулирования земельных отношений-2

Заседание прошло с участием депутатов, представителей профильных ведомств, а также экспертного сообщества. Документ – обширный, затрагивает интересы широкого круга субъектов хозяйствования и граждан. После всех обсуждений планируется внести изменения и дополнения в том числе в Кодекс о земле. 

Депутаты рассмотрели предложения в законопроект по вопросам регулирования земельных отношений-4

Иван Маркевич, председатель Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Откуда все исходило? То, что было много запросов с мест от наших граждан, от наших избирателей, что Кодекс о земле работает не в полную силу. Конечно, я бы так не сказал, он работает, но тем не менее жизнь не стоит на месте, и всегда надо усовершенствовать, над чем мы и работаем. Хочу сказать, что и депутаты принимают очень активное участие. Практически половина депутатов в рабочей группе, она высказывает свои вопросы, свои предложения, которые мы обязательно учтем, и обязательно они найдут место в новом законе.

Разработка законопроекта – это очередной этап системной работы по повышению эффективности законодательства. В документе будут учтены поручения главы государства в сфере земельных отношений. Законопроект депутаты намерены рассмотреть во втором чтении до Нового года. 

# Палата представителей # Иван Маркевич # Закон # Государственная политика

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