Депутаты рассмотрели предложения в законопроект по вопросам регулирования земельных отношений

Меньше волокиты и больше практикоориентированности. Именно таким должно стать земельное законодательство в Беларуси. Его совершенствование сегодня, 4 ноября, обсуждали в Палате представителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание прошло с участием депутатов, представителей профильных ведомств, а также экспертного сообщества. Документ – обширный, затрагивает интересы широкого круга субъектов хозяйствования и граждан. После всех обсуждений планируется внести изменения и дополнения в том числе в Кодекс о земле.

Иван Маркевич, председатель Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Откуда все исходило? То, что было много запросов с мест от наших граждан, от наших избирателей, что Кодекс о земле работает не в полную силу. Конечно, я бы так не сказал, он работает, но тем не менее жизнь не стоит на месте, и всегда надо усовершенствовать, над чем мы и работаем. Хочу сказать, что и депутаты принимают очень активное участие. Практически половина депутатов в рабочей группе, она высказывает свои вопросы, свои предложения, которые мы обязательно учтем, и обязательно они найдут место в новом законе.

Разработка законопроекта – это очередной этап системной работы по повышению эффективности законодательства. В документе будут учтены поручения главы государства в сфере земельных отношений. Законопроект депутаты намерены рассмотреть во втором чтении до Нового года.