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Гигин и Азарёнок обсудили первый день работы ВНС

25 апреля 2024 10:51
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В Беларуси руководящая направляющая сила – народ. На это обратил внимание делегат ВНС и депутат Палаты представителей Вадим Гигин, обсуждая первый день работы Всебелорусского народного собрания на авторском стриме Григория Азаренка.

Гигин: народ является источником власти, а его высший орган – Всебелорусское народное собрание. Подробности.

Гигин и Азарёнок обсудили первый день работы ВНС-1

В отличие от Запада, у нас не отделяют власть от народа. Обращаясь к делегатам, глава государства не раз отмечал: ВНС – это не просто всеобщее собрание. С обретением конституционного статуса его роль и компетенции делегатов увеличились многократно. Всебелорусское народное собрание – новый этап в развитии политической жизни страны.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Вадим Гигин # Григорий Азарёнок

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