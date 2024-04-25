Гигин и Азарёнок обсудили первый день работы ВНС

В Беларуси руководящая направляющая сила – народ. На это обратил внимание делегат ВНС и депутат Палаты представителей Вадим Гигин, обсуждая первый день работы Всебелорусского народного собрания на авторском стриме Григория Азаренка.

В отличие от Запада, у нас не отделяют власть от народа. Обращаясь к делегатам, глава государства не раз отмечал: ВНС – это не просто всеобщее собрание. С обретением конституционного статуса его роль и компетенции делегатов увеличились многократно. Всебелорусское народное собрание – новый этап в развитии политической жизни страны.

Читайте также:

Гигин: мы выстраивали нормальные отношения с Западом – это было искренне, но они не так хотели

Гигин: народ является источником власти, а его высший орган – Всебелорусское народное собрание

Лазуткин: ВНС – это наша страховка на будущее