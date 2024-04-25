В чём принципиальные новации Военной доктрины и Концепции нацбезопасности? Ответил юрист

ВНС – один из примеров эволюционного пути развития белорусского государства. Это мнение уже не раз звучало в аналитической среде. Мы продолжаем общаться с экспертами в выездной студии программы Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Сегодня на Всебелорусском народном собрании рассматриваются важнейшие для нашей страны документы: Военная доктрина и Концепция национальной безопасности. В чем их новации?

Константин Сазон, начальник кафедры конституционного и международного права Академии МВД Беларуси:

До формирования Всебелорусского народного собрания эти документы утверждались разными органами. Концепция национальной безопасности утверждалась указом Президента, а Военная доктрина оформлена законом, принятым парламентом. Была проделана масштабная работа по экспертной оценке этих документов с учетом существующих вызовов безопасности нашего государства. И после многочисленных диалоговых площадок, обсуждений в узких экспертных кругах были уточнены отдельные положения, которые направлены на усиление регулирующего потенциала этих документов.