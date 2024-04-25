В чём принципиальные новации Военной доктрины и Концепции нацбезопасности? Ответил юрист
ВНС – один из примеров эволюционного пути развития белорусского государства. Это мнение уже не раз звучало в аналитической среде. Мы продолжаем общаться с экспертами в выездной студии программы Новости «24 часа» на СТВ.
Наш гость – Константин Сазон, начальник кафедры конституционного и международного права Академии МВД Беларуси.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Сегодня на Всебелорусском народном собрании рассматриваются важнейшие для нашей страны документы: Военная доктрина и Концепция национальной безопасности. В чем их новации?
Константин Сазон, начальник кафедры конституционного и международного права Академии МВД Беларуси:
До формирования Всебелорусского народного собрания эти документы утверждались разными органами. Концепция национальной безопасности утверждалась указом Президента, а Военная доктрина оформлена законом, принятым парламентом. Была проделана масштабная работа по экспертной оценке этих документов с учетом существующих вызовов безопасности нашего государства. И после многочисленных диалоговых площадок, обсуждений в узких экспертных кругах были уточнены отдельные положения, которые направлены на усиление регулирующего потенциала этих документов.
Если говорить о Концепции национальной безопасности, мы должны понимать, что вопрос безопасности – это вопрос конституционного уровня регулирования. Поскольку Конституция на самом высшем юридическом уровне фиксирует, что национальная безопасность – это один из ключевых правоохраняемых интересов. Поэтому общество, государство и отдельно взятые граждане должны понимать, что безопасность государства – это многосоставное явление, которое включает в себя потребность отвечать на риски и угрозы, связанные с различными сферами функционирования нашего общества. Одной из новаций этого документа явилось то, что были уточнены эти вызовы, риски и угрозы. Это не только вопросы уточнения понятий, что важно для юристов, правоприменителей и государственных служащих. Речь идет о новом содержательном наполнении этих положений. Поскольку это связано с актуализацией и ответом на вызовы сегодняшние.
Подробности в видеоматериале.
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