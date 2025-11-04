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Данные миллионов бельгийцев были похищены с их телефонов

04 ноября 2025 11:00
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В Бельгии разгорается информационный скандал. Личные данные минимум 3 миллионов граждан оказались в открытом доступе в интернете. Они были похищены с телефонов абонентов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данные миллионов бельгийцев были похищены с их телефонов-2

Как это произошло – сейчас выясняют сотовые операторы, сотрудники спецслужб и полиция. Однако особую озабоченность вызвал тот факт, что жертвами инцидента стало множество чиновников. В их числе представители Еврокомиссии и Европарламента. Из-за попавших в Сеть данных любой желающий мог узнать об образе жизни и привычках элиты, что ставит под угрозу безопасность основных структур Евросоюза. 

# Новости Бельгии # Интернет-мошенничество # Интернет

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