Правительственная делегация Беларуси прибыла с официальным визитом в Казахстан

От промышленной кооперации до сельского хозяйства – сотрудничество по целому ряду направлений готовы развивать Минск и Астана. С конкретными предложениями по расширению взаимодействия в Казахстан прибыла правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром Александром Турчиным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместные инициативы будут обсуждены на встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Ключевым вопросом в повестке значится сотрудничество в сфере машиностроения. Однако в целом спектр тем – широкий. Это и цифровое развитие, и поставки продовольствия. В программе двухдневного визита также переговоры с премьер-министром Олжасом Бектеновым в узком и расширенном составах.

Планируется, подписание ряда международных документов. Кроме того, сегодня Александр Турчин посетит Центр поддержки цифрового правительства Казахстана и международный технопарк IT-стартапов «Астана Хаб». Беларусь и Казахстан развивают отношения в духе стратегического партнерства. Это важный для нас рынок, что подтверждают и цифры товарооборота. За 8 месяцев объем взаимной торговли увеличился уже на 17 %, с положительным балансом для нас.

В Казахстане расположен ряд совместных предприятий. Это проекты с ключевыми флагманами машиностроения: МТЗ, «Гомсельмаш», МАЗ, БЕЛАЗ. Глубоко в вопросы двустороннего взаимодействия погружены лидеры государств. Нынешний визит правительственной делегации проходит в развитие договоренностей о расширении взаимодействия, достигнутых президентами Беларуси и Казахстана.