Дни культуры Беларуси начинаются в Узбекистане

Концерты, кинопоказы, выставки. Дни культуры Беларуси сегодня, 4 ноября, начинаются в Узбекистане. В Ташкент из Минска прибыла большая творческая делегация – от артистов театра до народных мастеров. В мероприятиях также принимают участие представители Министерства культуры нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Узбекистане проживают более 18 тысяч белорусов. Наши земляки за рубежом стремятся поддерживать связь с Родиной. Здесь разучивают народные песни и танцы и приобщают к традициям своих друзей и близких – уроженцев Востока. В разных городах страны ведут работу белорусские культурные центры. Их представители сегодня вместе прибыли в Ташкент на встречу с делегацией из Беларуси. Обменялись планами и новыми творческими идеями.

Денис Якушевич, руководитель Белорусского культурного центра «Світанак»: Мост дружбы, который сегодня образовался между Ташкентом и Минском, между Беларусью и Узбекистаном, он, я так думаю, будет служить очень хорошим примером для других многих стран, именно примером дружбы, примером взаимопомощи.

Конечно, Ташкент – наш любимый город, но где-то там внутри живет моя Родина, которую я очень люблю. Красоту нашего белорусского языка мы вносим в наш Узбекистан. Пусть люди знают, какой у нас красивый, певучий язык. Танцы, песни, пляски, естественно, все это – от нас. У нас делается абсолютно все для того, чтобы люди как можно больше знали о Беларуси.

В годы Великой Отечественной войны в Ташкенте в эвакуации жил Якуб Колас. Этот период занимает особое место в творчестве поэта. В память о белорусском классике в узбекской столице установлен бюст. Сегодня здесь возложены цветы от потомков. Школьники декламировали известные произведения нашего земляка. Отметим, в Минске установлен памятник узбекскому поэту и философу Алишеру Навои.

