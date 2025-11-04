В Польше из-за недостатка финансирования больницы стали ограничивать приём пациентов

Польская система здравоохранения оказалась в катастрофической ситуации. Больницы ограничивают прием новых пациентов, даже тех, кто нуждается в онкологическом лечении, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Некоторые плановые процедуры отложены до 2026 года. Это вызывает тревогу врачей, так как многие больные попросту могут не дождаться помощи. Причиной кризиса стало прекращение финансирования национального фонда здравоохранения Польши.

Якуб Косиковски, представитель Высшего медицинского совета Польши:

Поскольку Национальный фонд здравоохранения не платил в течение нескольких месяцев, больницы начали сами устанавливать ограничения. Они больше не могут финансировать лечение. Озабоченность вызывает и тот факт, что большинство ограничений вводятся неофициально, что еще больше усложняет ситуацию для пациентов.

По оценкам польского Минздрава, дефицит финансирования сферы в 2026 году может достичь 23 миллиардов злотых, или 5,5 миллиарда евро. Медики опасаются, что проблема оказания помощи больным не только сохранится, но может еще больше усугубиться.