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В Польше из-за недостатка финансирования больницы стали ограничивать приём пациентов

04 ноября 2025 10:56
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Польская система здравоохранения оказалась в катастрофической ситуации. Больницы ограничивают прием новых пациентов, даже тех, кто нуждается в онкологическом лечении, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше из-за недостатка финансирования больницы стали ограничивать приём пациентов-2

Некоторые плановые процедуры отложены до 2026 года. Это вызывает тревогу врачей, так как многие больные попросту могут не дождаться помощи. Причиной кризиса стало прекращение финансирования национального фонда здравоохранения Польши. 

В Польше из-за недостатка финансирования больницы стали ограничивать приём пациентов-4

Якуб Косиковски, представитель Высшего медицинского совета Польши:
Поскольку Национальный фонд здравоохранения не платил в течение нескольких месяцев, больницы начали сами устанавливать ограничения. Они больше не могут финансировать лечение. Озабоченность вызывает и тот факт, что большинство ограничений вводятся неофициально, что еще больше усложняет ситуацию для пациентов. 

По оценкам польского Минздрава, дефицит финансирования сферы в 2026 году может достичь 23 миллиардов злотых, или 5,5 миллиарда евро. Медики опасаются, что проблема оказания помощи больным не только сохранится, но может еще больше усугубиться. 

# Польша # Кризис в ЕС # Медицина

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