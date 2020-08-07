Хирург из Туркменистана: То, что медицина в Беларуси на высоком уровне и доступна – это даже как-то за душу берёт

Новости Беларуси. Как может измениться жизнь после переезда в Беларусь? Об этом рассказали в серии документального цикла «Свой путь» – фильм Игоря Позняка «Штрихи к портрету». «На пике коронавирусной инфекции трансплантацию легких мы выполнили пяти пациентам, а в Российской Федерации – трем»

Шохрат Шарипов, переехал из Туркменистана в 2006 году:

В 2006 году, в ноябре, когда я приехал в ординатуру, я попал в отделение портальной гипертензии, оно было заточено под этих пациентов. Они с кровотечениями, очень много умирало.

В разговоре с заведующей отделением я говорил: «А трансплантацию планируют вроде бы?» Тогда заведующая отделением говорила: «Это уже очень давно планируют». Она тоже не верила в это, что будет трансплантация в Беларуси. Но год прошел, и оказалось, что это досягаемо, это не фантастика. Беларусь находится на первом месте по количеству трансплантаций в СНГ и в ряде европейских стран опережает намного.

На пике коронавирусной инфекции трансплантацию легких мы выполнили пяти пациентам, а в Российской Федерации – трем пациентам. То, что медицина на высоком уровне и доступна – это даже как-то за душу берет

Самое большое – бесплатная медицина. Это, конечно, очень здорово. И то, что она доступна, и то, что она на высоком уровне, это, конечно, даже как-то за душу берет. «Я очень удивился таким социальным проектам в Беларуси» У меня три сына и одна дочка. Из интернета узнал, что если будет пятый, то женщина получает «мать-героиню». Я жене предложил: «Давай пятого в Беларуси, и ты получишь орден, деньги какие-то». У меня дети бесплатно кушают в школе и садике, какие-то льготы – 50 % на книги, еще что-то. Самое что удивило: у старшего сына первая степень сколиоза была, грудного отдела позвоночника, и его в 8 классе бесплатно поликлиника отправила в санаторий лечиться. Я очень удивился таким социальным проектам в Беларуси.

К нам в больницу, чтобы произвести программу трансплантации почки в Туркменистане, приезжал несколько лет подряд главный хирург Туркменистана. И вот после трансплантации печени он вышел в 2 или 3 часа ночи и сказал: «Я пойду в общежитие». Когда он пешком шел по дороге, по улице Семашко, остановилась милицейская машина. Его спросили, кто он и куда идет. Он выглядит как восточный человек, поэтому, наверное, остановили. Он объяснил, что он врач-хирург, здесь ведет операции и идет в общежитие. Ему предложили сесть в машину и довезли до общежития. Он был очень удивлен. Один мой друг говорит: «Поехали в Беларусь, там спокойно»