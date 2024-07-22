Итоги совещания по вопросам промышленности – какие задачи поставил Лукашенко?

Новости Беларуси. Ситуация в промышленности складывается неплохо, но это не повод почивать на лаврах. Вопросы развития данной отрасли 22 июля обсуждали на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С точки зрения экономических показателей в прошлом году промышленный сектор добился рекордного за последнее десятилетие экспорта – речь о 6,5 миллиарда долларов. Но расслабляться и тем более останавливаться на этих цифрах нельзя.

Белорусская продукция хорошо зарекомендовала себя на зарубежных рынках: «Сделано в Беларуси» знают как качественное и по приемлемой цене. Но опять же, Александр Лукашенко призывает в этом вопросе разобраться глубже: у нас есть традиционные рынки, российский и китайский, но спрос на других рынках тоже надо расширять, в частности развивать кооперационные связи. Также обратил внимание Александр Лукашенко на вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества. Такой шаг открывает большие возможности по продвижению промышленной продукции в страны объединения. Подробности в материале Алены Сыровой. Алена Сырова, политический обозреватель:

Важно блюсти интересы с основным партнером – Россией. В такой же степени, как и исполнять договоренности. Нам выделили кредит на реализацию импортозамещающих проектов. Что в этом направлении сделано и можем ли мы быть спокойными за качество?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы просили. Мне пообещал Путин эти кредиты, он их выдает. Договорились, что под проекты, которые будут интересовать не только Беларусь, но и Россию. Наверное, они правильно ставят условие: «Ребята, давайте совместные проекты – мы вам дадим деньги». Нормально. Как здесь? Как выполняется поручение об организации сервисных центров белорусской техники во всех российских регионах, куда она поставляется? И в заключение прошу доложить, как в целом выстроена работа по обеспечению качества выпускаемой продукции. Мужики, вопросы к нашей качественной продукции по качеству есть. Поэтому четко, по существу, без стонов, завываний прошу доложить.

Профильные министерства двух стран утвердили 27 паспортов перспективных инвестиционных интеграционных проектов. Министр чуть позже рассказал, что в данный момент идет речь о том, чтобы Российская Федерация выделила нам еще один похожий транш. Нам есть что предложить. В ближайшем будущем у нас появятся дополнительные проекты, в первую очередь в области обеспечения технологического суверенитета двух стран. Что касается традиционных для нас направлений, здесь тоже позиции нельзя сдавать, хотя это не так уж и просто. Конкуренция высокая. Нужно предлагать что-то помимо только качественной техники. Сейчас важен и сервис. Пример от МАЗа.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

Машина или автобус продается один раз, а второй раз приходят только тогда, когда работает сервисная поддержка. Поэтому у нас реализуются целые программы. И во всех точках, где мы продаем технику, а конкретно в Российской Федерации, в Ростове, у нас сегодня строится сервисный центр и на Дальнем Востоке, в перспективе рассматриваем реализацию еще 3-4 перспективных точек, где будем развивать сотрудничество и формировать форпост реализации белорусской техники вместе с предприятиями Министерства промышленности. Алена Сырова:

Расскажите нам, какие это точки? Валерий Иванкович:

Это будет маленький секрет. Но не экспортом единым, есть еще и внутренний рынок, на котором тоже не все гладко. По-прежнему не можем его полностью насытить своими действительно качественными товарами. Нет, именем революции, конечно, можем оставить только белорусское. Но стоит ли? И готовы ли мы к такому? Резонный вопрос от Президента. Читайте здесь. Нужно расширять линейку товаров. До 2030 года должно появиться более 2 тысяч новых видов. Главное – чтобы они были востребованными и соответствовали качеству.

Олег Корсак, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»:

На сегодняшний день мы наращиваем экспортные поставки, поставки по дальней дуге. Все у нас сегодня есть, чтобы завершить год с темпами роста не менее 105 процентов. Поэтому дальше развиваемся, над теми задачами, которые стояли по качеству, мы сегодня плотно работаем, в том числе над созданием новых видов техники. По итогам совещания расставили точки над i. Тремя основными, на которые белорусская промышленность, будет опираться. Инвестиции, инновации, импортозамещение.