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Итоги совещания по вопросам промышленности – какие задачи поставил Лукашенко?

22 июля 2024 17:56
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Новости Беларуси. Ситуация в промышленности складывается неплохо, но это не повод почивать на лаврах. Вопросы развития данной отрасли 22 июля обсуждали на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С точки зрения экономических показателей в прошлом году промышленный сектор добился рекордного за последнее десятилетие экспорта – речь о 6,5 миллиарда долларов. Но расслабляться и тем более останавливаться на этих цифрах нельзя.

Итоги совещания по вопросам промышленности – какие задачи поставил Лукашенко?-1

Белорусская продукция хорошо зарекомендовала себя на зарубежных рынках: «Сделано в Беларуси» знают как качественное и по приемлемой цене. Но опять же, Александр Лукашенко призывает в этом вопросе разобраться глубже: у нас есть традиционные рынки, российский и китайский, но спрос на других рынках тоже надо расширять, в частности развивать кооперационные связи. Также обратил внимание Александр Лукашенко на вступление Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества. Такой шаг открывает большие возможности по продвижению промышленной продукции в страны объединения.

Подробности в материале Алены Сыровой.

Алена Сырова, политический обозреватель:
Важно блюсти интересы с основным партнером – Россией. В такой же степени, как и исполнять договоренности. Нам выделили кредит на реализацию импортозамещающих проектов. Что в этом направлении сделано и можем ли мы быть спокойными за качество?

Итоги совещания по вопросам промышленности – какие задачи поставил Лукашенко?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы просили. Мне пообещал Путин эти кредиты, он их выдает. Договорились, что под проекты, которые будут интересовать не только Беларусь, но и Россию. Наверное, они правильно ставят условие: «Ребята, давайте совместные проекты – мы вам дадим деньги». Нормально. Как здесь? Как выполняется поручение об организации сервисных центров белорусской техники во всех российских регионах, куда она поставляется? И в заключение прошу доложить, как в целом выстроена работа по обеспечению качества выпускаемой продукции. Мужики, вопросы к нашей качественной продукции по качеству есть. Поэтому четко, по существу, без стонов, завываний прошу доложить.

Итоги совещания по вопросам промышленности – какие задачи поставил Лукашенко?-7

Профильные министерства двух стран утвердили 27 паспортов перспективных инвестиционных интеграционных проектов. Министр чуть позже рассказал, что в данный момент идет речь о том, чтобы Российская Федерация выделила нам еще один похожий транш. Нам есть что предложить. В ближайшем будущем у нас появятся дополнительные проекты, в первую очередь в области обеспечения технологического суверенитета двух стран. Что касается традиционных для нас направлений, здесь тоже позиции нельзя сдавать, хотя это не так уж и просто. Конкуренция высокая. Нужно предлагать что-то помимо только качественной техники. Сейчас важен и сервис. Пример от МАЗа.

Итоги совещания по вопросам промышленности – какие задачи поставил Лукашенко?-10

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
Машина или автобус продается один раз, а второй раз приходят только тогда, когда работает сервисная поддержка. Поэтому у нас реализуются целые программы. И во всех точках, где мы продаем технику, а конкретно в Российской Федерации, в Ростове, у нас сегодня строится сервисный центр и на Дальнем Востоке, в перспективе рассматриваем реализацию еще 3-4 перспективных точек, где будем развивать сотрудничество и формировать форпост реализации белорусской техники вместе с предприятиями Министерства промышленности.

Алена Сырова:
Расскажите нам, какие это точки?

Валерий Иванкович:
Это будет маленький секрет.

Но не экспортом единым, есть еще и внутренний рынок, на котором тоже не все гладко. По-прежнему не можем его полностью насытить своими действительно качественными товарами. Нет, именем революции, конечно, можем оставить только белорусское. Но стоит ли? И готовы ли мы к такому? Резонный вопрос от Президента. Читайте здесь

Нужно расширять линейку товаров. До 2030 года должно появиться более 2 тысяч новых видов. Главное – чтобы они были востребованными и соответствовали качеству.

Итоги совещания по вопросам промышленности – какие задачи поставил Лукашенко?-13

Олег Корсак, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»:
На сегодняшний день мы наращиваем экспортные поставки, поставки по дальней дуге. Все у нас сегодня есть, чтобы завершить год с темпами роста не менее 105 процентов. Поэтому дальше развиваемся, над теми задачами, которые стояли по качеству, мы сегодня плотно работаем, в том числе над созданием новых видов техники. 

По итогам совещания расставили точки над i. Тремя основными, на которые белорусская промышленность, будет опираться. Инвестиции, инновации, импортозамещение.

Итоги совещания по вопросам промышленности – какие задачи поставил Лукашенко?-16

Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси:
Результатом усилий, которые мы будем предпринимать для развития промышленности, должны стать модернизированные предприятия, которые будут устойчиво функционировать и выпускать конкурентоспособную продукцию. Широкая линейка выпускаемой продукции, которая будет отвечать самым современным требованиям наших потребителей. Это диверсифицированные рынки сбыта. Мы об этом тоже очень серьезно поговорили. И стоит задача существенно нарастить объемы продажи нашей продукции в страны дальней дуги. И, конечно, это стабильно работающая промышленность, которая позволит генерировать высокий результат и поспособствует дальнейшему инвестированию в ее развитие.

Глобально же белорусская промышленность, несмотря на вызовы и давление, только крепчает и интенсивнее развивается. Во многом благодаря принятым заранее решениям. Смелым и где-то дискуссионным (как неостановка в пандемию, например), но спустя время – единственно верным. В следующем году рассчитываем не опустить планку, возможно, даже повысить. Здесь сама собою вырисовывается параллель с сельским хозяйством, о котором говорили на прошлой неделе, два наших крыла набрали мощь, осталось только широко их распахнуть.

Подробности смотрите в видео.

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# Государственная политика в области промышленности # общество # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Александр Ефимов # Валерий Иванкович # Олег Корсак

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