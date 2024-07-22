Лукашенко: ситуация в промышленности складывается неплохо, но это не повод почивать на лаврах

Алена Сырова, политический обозреватель: С места в карьер, из командировки на совещание во Дворец Независимости и в новую должность. Именно так получилось у некоторых участников сегодняшнего разговора о настоящем и будущем белорусской промышленности. Новый министр не так давно вернулся из Китая, а заместитель главы Администрации Президента вот только вместе с правительственной делегацией из Латинской и Северной Америки. Все это лишь часть нашей общей дуги, которая общими усилиями базово выстроена, и общих достижений. Пришло время обсудить их на высшем уровне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Судя по той информации, которая у меня на столе, ситуация в целом складывается неплохо. Несколько лет стабильно растут объемы производства. В прошлом году отрасль выдала рекордный за последнее десятилетие экспорт – 6,5 миллиарда долларов. Вовсе не повод для того, чтобы почивать на лаврах и думать, что мы все уже сделали. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Все поставленные задачи по производству и реализации продукции должны быть выполнены. Основные направления развития белорусской промышленности мы определили в апреле на расширенном совещании. Задачи остаются прежними, нет необходимости их уточнять. Главная наша цель – это диверсификация экспорта. Мы все умеем делать, но главное – продать. Как бы ни было сложно, надо продать. Спрос на нашу продукцию есть. Государства, которые готовы покупать нашу продукцию, также имеются.

Алена Сырова:

Да, у нас есть два якоря, Россия и Китай, в общем-то, можно было бы успокоиться, но… Мы должны идти к тем, кто готов с нами сотрудничать. Складывать яйца в одну корзину – это не наш путь. Подробности здесь.