Итоги совещания по вопросам образования – какие задачи и приоритеты обозначил Президент?

Качество образования, тем более в Год качества. Резонансный разговор во Дворце Независимости, который состоялся накануне, обозначил новые задачи и приоритеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От уровня подготовки будущих специалистов зависит работа нашей экономики, а проблем в образовании, на которые не раз не просто обращал внимание Президент, а ставил задачу – решить, по-прежнему хватает. За какие пробелы в образовании Александр Лукашенко отправил профильных специалистов на пересдачу? И с чего стоит начинать подготовку к экзамену на высшем уровне. Репортаж Полины Королевы.

Сегодня спрос на белорусское высок во всем мире. И речь не только о продуктах питания – об их качестве не спорят. Техника, селекционные плоды, микроэлектроника – отечественные технологии хотят видеть в Африке, СНГ и ЕАЭС. Будем откровенны, европейские страны тоже не прочь приобрести продукцию качественную и по доступной цене. Но, увы, правило заокеанского брата гласит: делай во вред себе, но на благо Вашингтона. Однако возвращаясь к белорусскому. Научные и промышленные школы удалось сохранить, несмотря на сложности, смежные с приобретением страной независимости. Но почивать на лаврах и прикрываться достижениями прошлого – не белорусский сценарий. Стагнации быть не должно, а потому вопрос кадров – приоритетный, даже стратегический. И коль особое внимание – высокотехнологичной продукции, запросы к подходам в высшем образовании соответствующие.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я только сейчас вернулся из Узбекистана. Богатая, продвинутая в данном случае страна. И вопрос № 1, сколько я там был и встречался с Президентом: помогите с образованием. И не только вузовским. Подготовить специалистов помогите. Наиважнейшая, самая больная проблема. Ни деньги, ни что-то другое, технологии, но нужны специалисты. Подробности.

Стать космонавтом, актрисой или путешественником – такие мечты зачастую озвучивают дети. Но взросление неизбежно, как и более реальные планы на жизнь. Тем не менее о профессиях подростки знают зачастую из книг или фильмов, в которых не обходится без романтизации. И вот выпускник школы приходит в вуз и понимает, что представлял себе совсем иное, и отчисляется. Он потратил время, государство – деньги. Все в минусе. Вот почему важно с самого начала снять розовые очки и дать познакомиться с будущей профессией изнутри, на реальном примере.

Александр Жук, ректор БГПУ имени М. Танка:

Опыт создания педклассов – это системная работа по научному, методическому, организационному сопровождению этих ребят. Она сегодня находит преломление и в создании профильных классов другой направленности, в частности, вы знаете, с прошлого года в стране активно открываются инженерные классы, аграрные классы, классы военно-патриотической направленности, спортивно-педагогические классы. То есть этот опыт ранней профилизации на старшей ступени школы себя оправдал. И наш опыт активно изучается в странах СНГ и используется, например, в прошлом году по решению министра просвещения Российской Федерации в России открываются педагогические классы. Поставлена задача открыть 5 тысяч педагогических (или психолого-педагогических, как они говорят) классов. Впрочем, процент поступлений выпускников профильных классов не назовешь показательным. Всего 30 %. Наиболее высокие результаты у педагогического профиля. Очевидно, нужны новые подходы, некая встряска. Но речь не об экспериментах и реформах – этого в Беларуси без исключительной необходимости не допускают. Дело в закостенелости.

Александр Лукашенко:

Стал ректором – организовывай коллектив и думай: вот программа, вот учебник, вот преподаватель. Лукашенко устроил разнос в образовании: надо встряхнуть вузы! Начиная учебником и продолжая компетентностью преподавателей – на совещании обсудили все. В том числе вопросы, которые поднимали и раньше. Речь о распределении. В 2023 году распределить должны были более 17 тысяч человек, до рабочего места дошли 16 тысяч. Как отменил министр образования, это двукратный рост выпускников, которые не приступили к отработке. И здесь важно донести до студентов, что такое первое рабочее место и что найти его не всегда просто.

Александр Шатько, общественный деятель:

Распределение – это очень хорошая данность. И даже ребята, которые поступают на платное образование, просят их распределить, найти им первое рабочее место. Потому что и нормальная заработная плата, нормальные условия, там они проходят практики, знакомятся с коллективами, узнают о внутренней среде. Их это вполне устраивает, они понимают, что связывают жизнь с этим предприятием, этой организацией. Плюс к тому, что распределение – это статус молодого специалиста, определенная юридическая защищенность, подъемные финансы достаточно приличные.