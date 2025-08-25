Свой Арбат появится в Заславле! Узнали, как город готовится к областным «Дожинкам»

Пока аграрии пополняют вес хлебного каравая, в Минской области идет подготовка к областному празднику «Дожинки». Местом проведения регионального фестиваля станет Заславль. По традиции город масштабно преображается, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Какие подарки подготовили для жителей и гостей города, узнала Анна Куртасова.

Один из старейших городов Беларуси – Заславль – в 2025 году объявлен столицей Минской области. Именно здесь пройдет региональный праздник «Дожинки». Готовиться к яркому фестивалю начали давно: от ремонта дорог до открытия новых объектов.

Маргарита Коновалова, управляющая делами Заславского горисполкома:

Создание молодежного парка, он будет наполнен различными объектами – это и футбольная мини-площадка, площадка для игры в баскетбол и единственная в Заславле скейт-площадка. Все внимание – центральной площади, где пройдут главные торжества. Преобразился городской парк. Обновили освещение, появились малые архитектурные формы.

Также отремонтировали жилые здания. Их фасады украшают тематические муралы. Настенная живопись объединена единой концепцией и посвящена истории древнего города.

Настоящим сюрпризом для жителей и гостей города станет музей под открытым небом «Заславль в эпохах», аналогов которому нет в стране. Уже начали устанавливать витрины. Это будет своеобразный Арбат с уникальными экспонатами – историческая летопись от X века до середины XX столетия.

Новыми красками заиграл музей-заповедник «Заславль». Здесь обновили выставочные павильоны. Ежегодно музей принимает около 114 тысяч посетителей, поэтому сделать его более современным было необходимо.

Анна Куртасова, корреспондент:

В музее открыт зал гобеленов, где создана интерактивная выставка. Через очки виртуальной реальности можно окунуться в прошлое и увидеть, как выглядел Заславль в X веке, в период жизни княгини Рогнеды.