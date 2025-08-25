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Свой Арбат появится в Заславле! Узнали, как город готовится к областным «Дожинкам»

25 августа 2025 15:00
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Пока аграрии пополняют вес хлебного каравая, в Минской области идет подготовка к областному празднику «Дожинки». Местом проведения регионального фестиваля станет Заславль. По традиции город масштабно преображается, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Какие подарки подготовили для жителей и гостей города, узнала Анна Куртасова.

Свой Арбат появится в Заславле! Узнали, как город готовится к областным «Дожинкам»-2

Один из старейших городов Беларуси – Заславль – в 2025 году объявлен столицей Минской области. Именно здесь пройдет региональный праздник «Дожинки». Готовиться к яркому фестивалю начали давно: от ремонта дорог до открытия новых объектов.

Свой Арбат появится в Заславле! Узнали, как город готовится к областным «Дожинкам»-4

Маргарита Коновалова, управляющая делами Заславского горисполкома:
Создание молодежного парка, он будет наполнен различными объектами – это и футбольная мини-площадка, площадка для игры в баскетбол и единственная в Заславле скейт-площадка.

Все внимание – центральной площади, где пройдут главные торжества. Преобразился городской парк. Обновили освещение, появились малые архитектурные формы.

Свой Арбат появится в Заславле! Узнали, как город готовится к областным «Дожинкам»-6

Также отремонтировали жилые здания. Их фасады украшают тематические муралы. Настенная живопись объединена единой концепцией и посвящена истории древнего города.

Свой Арбат появится в Заславле! Узнали, как город готовится к областным «Дожинкам»-8

Настоящим сюрпризом для жителей и гостей города станет музей под открытым небом «Заславль в эпохах», аналогов которому нет в стране. Уже начали устанавливать витрины. Это будет своеобразный Арбат с уникальными экспонатами – историческая летопись от X века до середины XX столетия.

Свой Арбат появится в Заславле! Узнали, как город готовится к областным «Дожинкам»-10

Новыми красками заиграл музей-заповедник «Заславль». Здесь обновили выставочные павильоны. Ежегодно музей принимает около 114 тысяч посетителей, поэтому сделать его более современным было необходимо.

Свой Арбат появится в Заславле! Узнали, как город готовится к областным «Дожинкам»-12

Анна Куртасова, корреспондент:
В музее открыт зал гобеленов, где создана интерактивная выставка. Через очки виртуальной реальности можно окунуться в прошлое и увидеть, как выглядел Заславль в X веке, в период жизни княгини Рогнеды.

Свой Арбат появится в Заславле! Узнали, как город готовится к областным «Дожинкам»-14

В 2025 году «Дожинки» совпадут с юбилеем города. Заславлю исполнится 1040 лет. К знаковой дате музей подготовил подарок – здесь открылась уникальная выставка с настоящими сокровищами. Представлены предметы, найденные в ходе нынешних археологических раскопок на въездой браме замка Заславля.

Подробности смотрите в видео.

# Дожинки # Праздник в городе

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