Историю каждого ведомства пишут люди. Лукашенко поздравил СК Беларуси с 10-летием со дня образования

Новости Беларуси. 10-летие исполняется со дня образования Следственного комитета Беларуси. За это время он занял особое место среди государственных правоохранительных органов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Историю каждого ведомства пишут люди: те, кто преданно служат своему делу, те, кто по-настоящему любят свое Отечество. С профессиональным праздником их поздравил Президент.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в Минск прибыл не один. Для российской делегации и белорусских коллег во Дворце Независимости провели экскурсию.