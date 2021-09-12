Историю каждого ведомства пишут люди. Лукашенко поздравил СК Беларуси с 10-летием со дня образования

Новости Беларуси. 10-летие исполняется со дня образования Следственного комитета Беларуси. За это время он занял особое место среди государственных правоохранительных органов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Историю каждого ведомства пишут люди: те, кто преданно служат своему делу, те, кто по-настоящему любят свое Отечество. С профессиональным праздником их поздравил Президент.
10 лет в 2021 году исполнилось и Следственному комитету России. На неделе Александр Лукашенко провел переговоры с главой этого ведомства. Общие усилия белорусских и российских коллег позволяют повысить эффективность расследования уголовных дел. Оказывают специалисты друг другу поддержку в раскрытии преступлений и в сфере высоких технологий. На этой встрече Президент не упустил возможность поздравить следователей с праздником.
Читайте также:
Президент Беларуси – главе СК России: хотел бы и вас поздравить, и ребят, которые каждый день трудятся с раскрытием преступлений
Для СК Беларуси и России провели экскурсию по Дворцу Независимости. И вот что им показали
Лукашенко: договорились с Путиным, что всячески будем в это непростое время поддерживать наших следователей
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в Минск прибыл не один. Для российской делегации и белорусских коллег во Дворце Независимости провели экскурсию.