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Историю каждого ведомства пишут люди. Лукашенко поздравил СК Беларуси с 10-летием со дня образования

12 сентября 2021 16:42
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Новости Беларуси. 10-летие исполняется со дня образования Следственного комитета Беларуси. За это время он занял особое место среди государственных правоохранительных органов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Историю каждого ведомства пишут люди: те, кто преданно служат своему делу, те, кто по-настоящему любят свое Отечество. С профессиональным праздником их поздравил Президент.

Историю каждого ведомства пишут люди. Лукашенко поздравил СК Беларуси с 10-летием со дня образования-1

10 лет в 2021 году исполнилось и Следственному комитету России. На неделе Александр Лукашенко провел переговоры с главой этого ведомства. Общие усилия белорусских и российских коллег позволяют повысить эффективность расследования уголовных дел. Оказывают специалисты друг другу поддержку в раскрытии преступлений и в сфере высоких технологий. На этой встрече Президент не упустил возможность поздравить следователей с праздником.

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Историю каждого ведомства пишут люди. Лукашенко поздравил СК Беларуси с 10-летием со дня образования-3

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в Минск прибыл не один. Для российской делегации и белорусских коллег во Дворце Независимости провели экскурсию.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Александр Бастрыкин # Сергей Петров # Дмитрий Гора # Фотофакт

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